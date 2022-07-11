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Захисники вдарили по командно-спостережному пункту ворога на Херсонщині

Щонайменше 38 окупантів було ліквідовано. 

Захисники вдарили по командно-спостережному пункту ворога на Херсонщині

Українські захисники завдали удару парою штурмовиків по скупченню противника в Херсонській області.

Вражено командно-спостережний пункт рашистської артилерійської бригади та контрольно-командний пункт Росгвардії, який напередодні атакували. Про це йдеться в повідомленні у фейсбуці оперативного командування "Південь".

"Наразі підтверджені втрати противника складають: 38 рашистів, 10 одиниць техніки, серед яких: чотири гаубиці «Мста-Б», переносний зенітно-ракетний комплекс та пʼять одиниць автотехніки. Знищено два склади боєприпасів на Херсонщині", – зазначили в повідомленні.

У Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох, а два ракетних кораблі продовжують чатування із 16 крилатими ракетами"Калібр" на борту.

В ОК закликали не нехтувати питаннями безпеки, памʼятати про підступність ворога і надійність сил оборони, використовувати укриття під час повітряної загрози. 

Нагадаємо, міністр оборони Резніков повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ, президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати південь країни. Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю.

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