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Щодня Запоріжжя приймає від 1000 до 1500 людей, - Старух

Евакуація мирного населення не зупиняється ні на день.

Щодня Запоріжжя приймає від 1000 до 1500 людей, - Старух
Фото: скріншот відео

Темпи евакуації дещо впали, але кожного дня Запоріжжя приймає  від 1000 до 1500 людей.

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

“Найбільший потік був у березні, коли виїздили маріупольці. Зараз же основний потік іде з нашої області, зокрема, з окупованих територій та громад, де йдуть активні бойові дії. Приїздять до Запоріжжя також переселенці  і з Херсону, і з Маріуполя”, - зазначив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він додав, що місто забезпечує реєстрацію переселенців, видачу гуманітарних наборів, також допомагає їм виїхати подалі, вглиб країни.  

Старух зазначив, що на сьогодні 87 населених пунктів області залишаються без електрики, і через активні бойові дії їх кількість збільшується. 

Нагадаємо, російські окупанти залишили без газу населення Мелітопольського, Пологівського та Василівського районів Запорізької області

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