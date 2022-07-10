Польща готова прийняти на навчання ще 200 тисяч дітей з України

Така ж кількість дітей з України вже навчається у Польщі.

У вересні 2022 року в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей.

Про це повідомляють “Факти” із посиланням на міністра освіти і науки Польщі Пшемислава Чарнека.

“Ми прийняли 200 тис. (українських дітей), з них 160 тис. – у школи і 40 тис. – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще”, – розповів міністр.

Водночас, він припустив, що велика частина дітей захочуть продовжувати навчатися з однолітками онлайн, оскільки в Україні проходитиме навчання у дистанційному режимі.

Також міністерство освіти і науки запропонувало створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову. Міністр зазначив, що це дало б можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні.

Нагадаємо, у Польщі із серпня запрацює центр українського державного підприємства "Документ". Тут громадянам України можна буде оформити паспорти.