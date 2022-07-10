Голова оборонного комітету Бундестагу заявила, що Німеччина "мало думає про Україну", яка воює з РФ

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що Німеччина мало думає про Україну в контексті війни з РФ.

Про це Ціммерман написала у своєму Twitter.

"Якщо ми й надалі будемо так мало думати про Україну, нам доведеться відповідати за історично важливі проблеми. Ми з колегами цього не підтримаємо. Якщо програє Україна, програє Європа", - наголосила Ціммерман.

Вона підкреслила, що у ФРН потрібен "координатор озброєнь як нейтральна влада".

2/2 Wenn wir uns in Sachen Ukraine weiter so dünne machen, werden wir historisch folgenschwere Probleme zu verantworten haben. Das werden meine Kolleginnen und Kollegen und ich nicht mittragen. Verliert die Ukraine, verliert Europa. — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) July 10, 2022

"Генеральний інспектор Бундесверу (Збройних сил ФРН - Ред.) Еберхард Цорн думає лише про Бундесвер, це його робота, але це відверто недалекоглядно, коли ви дивитесь на Україну та наслідки для Німеччини та Європи. Тому нам потрібен координатор озброєнь як нейтральна влада", - наголосила Ціммерманє

У попередніх дописах глава оборонного комітету зауважила, що німецький уряд доклав мало зусиль, аби збільшити обсяг військової допомоги Україні. Тож Ціммерман очікує від федеральної канцелярії "чіткого керівництва і відповідних дій".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина і Нідерланди передадуть України по три САУ Panzerhaubitze 2000. У ФРН наголосили, що вичерпали усі свої можливості надання таких самохідних установок.

ЗМІ повідомляли, що Німеччина дала Україні лише 35% від обіцяної військової допомоги.