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Німеччина знайшла виробника боєприпасів до зенітної установки "Гепард"

Постачання Україні німецьких установок затяглося через брак снарядів.

Німеччина знайшла виробника боєприпасів до зенітної установки "Гепард"
Фото: mil.in.ua

Німеччина вирішила проблему з постачанням зенітних установок "Гепард" в Україну.

Про це повідомляє SPIEGEL.

За інформацією видання, ФРН знайшла виробника, який зможе постачати свіжі боєприпаси для самохідних систем.

"Федеральний уряд впевнений, що найближчими місяцями зможе доставити в Україну велику кількість свіжих боєприпасів для німецької зенітної установки  "Гепард". Після кількох тижнів зусиль Канцлерство спільно з міністерством оборони Норвегії знайшли виробника, який може виробляти додаткові боєприпаси для протиповітряної системи. Постачання боєприпасів "Cheetah" раніше вважалося проблемою, оскільки для системи було лише трохи менше 60 тис. 35-мм снарядів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що федеральний уряд інтенсивно шукав більшу кількість боєприпасів. Вперше необхідні снаряди були знайдені в Південній Америці, проте вони не були схвалені країною-виробником Швейцарією. Кілька днів тому пошуки виявились успішнішими в Норвегії.

"Місцевий виробник може виробляти спеціальні 35-мм снаряди, повідомили в урядових колах наприкінці минулого тижня. Вони мають бути випробувані на полігоні Бундесверу в Путлосі (Шлезвіг-Гольштейн) вже наступного тижня", - додають у SPIEGEL.

Видання зазначає, що з появою боєприпасів ніщо не повинно стати на заваді передачі Україні 30 систем "Гепард". Їхній виробник у Німеччині вже навчає українських військових користуванню зенітним танком. Його використовуватимуть в Україні для захисту міст і критичної інфраструктури.

"Якщо все піде за планом, перші системи "Гепард" повинні з'явитись в Україні вже цього місяця", - додають у виданні.

Нагадаємо, постачання Україні німецьких установок "Гепард" затяглося через брак снарядів.

Раніше стало відомо, що Україна отримає з Німеччини перші танки "Гепард" у липні.

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