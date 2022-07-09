Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул

Ворог вдруге за день вдарив по Кривому Рогу.
Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.
"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування!" - написав Вілкул.
Наразі наслідки обстрілу уточнюються.
Нагадаємо, росіяни обстріляли з "градів" Кривий Ріг. Одна людина загинула, двоє – поранені, пошкоджено школу і кілька будинків.
У лікарні померла дівчина, поранена через обстріл окупантами Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя.