Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул

З часу попереднього обстрілу минуло менше 12 годин.

Ворог вдруге за день вдарив по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.

"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування!" - написав Вілкул.

Наразі наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, росіяни обстріляли з "градів" Кривий Ріг. Одна людина загинула, двоє – поранені, пошкоджено школу і кілька будинків.

У лікарні померла дівчина, поранена через обстріл окупантами Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя.