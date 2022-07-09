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Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул

З часу попереднього обстрілу минуло менше 12 годин.

Росіяни знову обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул
Олександр Вілкул

Ворог вдруге за день вдарив по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram.

"Приліт у районі Радушного. Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування!" - написав Вілкул.

Наразі наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, росіяни обстріляли з "градів" Кривий Ріг. Одна людина загинула, двоє – поранені, пошкоджено школу і кілька будинків.

У лікарні померла дівчина, поранена через обстріл окупантами Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя.

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