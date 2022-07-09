Перехоплення ГУР: окупант пояснює чому їм перестали платити за отримані поранення

Російські командири фальшують звіти, щоб отримати більше грошей, а солдатам перестали платити за отримані поранення.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Окупант скаржиться, що командири в звітах приписують "мертві душі", щоб отримувати більше коштів за наступи.

"Тут навіть командувач армією ллє у вуха вищому керівництву, що все зає… (чудово), все виходить. У нас народу повні купи. Подають дані, наприклад: в наступ іде 26 людей, а вони подають 126 людей іде в наступ. І за наступ піхоті платять гроші. 8 тисяч на добу за наступ. 100 людей пишуть усіляких "лівих". Х… (невідомо) звідки – в тилу, не в тилу. Взагалі х… (незрозуміло) кому потім приходять ці гроші. Наступають невеликими групками по 20 людей, по 15 людей".

Такі дії призводять до втрат серед особового складу загарбників.

"От вчора третій батальйон начебто наступав. У них там людей 150 загалом наступало. І то я сумніваюсь. Думаю, там людей 120. З них одразу 23 поранених, 7 вбитих. В цілому – мінус 30. От і рахуй. Вони там зараз посидять ще трохи, їх там поколотять, мінометами понакривають. Половина «очконуть» (злякаються), половину "затрьохсотять" і поїдуть звідти. І я тобі кажу: така х… (неподобство) буде продовжуватися довго і муторно. Наші бережуть артилерію крупнокаліберну. Вони не стріляють з крупної зброї. Не розумію. Таке враження, що життя людей дешевше ніж ракети.

Крім того, рашист розповідає дружині нюанси системи грошових виплат за поранення.

"Зараз перестали платити. Якщо раніше платили усім пораненим по три мільйони, потім до якогось червня вся ця х… (система) пройшла. Путін зрозумів, що це великий відтік «бабок». Тому що люди почали підставлятися спеціально. Чи то руки собі стріляти, чи то ноги. Чи то руки виставляти з окопів, коли мінометний обстріл проходить і їхати з трьома «мультами» (мільйонами). І все: ми учасники, ми отримали три мільйона, ми щасливі-здорові, більше х… (не) поїдемо. Потім розділили на поранення легкі і важкі. Наприклад, вогнепальне в ногу наскрізне. Доки тобі кістку не заділо – це в тебе легке. А якщо тобі руки, ноги, пальці відірвало, кості зачепило, внутрішні органи пошкодило, тоді це важке поранення. За яке тобі належить компенсація в розмірі трьох «мультів». Тобто, якщо тобі ногу прострілять, осколок залетить куди-небудь, то все це х… (дрібниці). Тобі належить максимум тисяч 60. По мінімалці і все, п… (досить). П… (іди), служи далі».

Раніше у перехопленні ГУР МО російський військовий розповідав про ставлення до солдатів в окупаційній армії.

Також воєнна розвідка повідомляла, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області в загарбників масове пияцтво.