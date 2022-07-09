Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Відставка Бориса Джонсона. Далі буде – для британців та України
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
На Херсонщині горить завод, де ймовірно був ворожий склад, - Хлань
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
Олександра Коваль: “Не всіх 500 російських письменників ми повинні знати — можливо, вистачить і десяти”
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю, - Наєв

Наєв наголосив, що ситуація повністю контролюється ЗСУ.

ЗСУ мінують небезпечні напрямки на кордоні з Білоруссю, - Наєв
Фото: Міноборони

Українські збройні сили зараз мінують загрозливі напрямки на державному кордоні з Білоруссю.

Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує пресслужба командування ОС ЗСУ.

За його словами, нині тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Українські прикордонники здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх загрозливих напрямках.

Наєв наголосив, що ситуація повністю контролюється ЗСУ,  прикордонниками та правоохоронними органами.

Нагадаємо, що росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку.

Президенти й міністри оборони Польщі і Литви 7 липня здійснили поїздку до Сувальського перешийка – єдиного сухопутного сполучення країн Балтії з іншими союзниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також