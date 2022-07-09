Українські збройні сили зараз мінують загрозливі напрямки на державному кордоні з Білоруссю.

Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує пресслужба командування ОС ЗСУ.

За його словами, нині тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Українські прикордонники здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх загрозливих напрямках.

Наєв наголосив, що ситуація повністю контролюється ЗСУ, прикордонниками та правоохоронними органами.

Нагадаємо, що росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку.

Президенти й міністри оборони Польщі і Литви 7 липня здійснили поїздку до Сувальського перешийка – єдиного сухопутного сполучення країн Балтії з іншими союзниками.