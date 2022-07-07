Росіяни вербують білорусів на війну проти України і нарощують озброєння на Сумському напрямку, – Громов

Представник Генштабу нагадав росіянам, що на обʼєктах із підвищеною вибухонебезпечністю не варто палити. Особливо на складах боєприпасів і нафтопродуктів.

Амбіційні плани Росії у війні проти України залишаються незмінними. Противник продовжує спроби встановлення повного контролю над Донецької і Луганською областями та відновленням наступу на Миколаївщину. Основні зусилля – на сході нашої держави.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

На Волинському, Житомирському, Київському напрямках за тиждень ситуація суттєво не змінилась. Ознак формування наступальних угруповань немає. Однак на території Республіки Білорусь продовжують перебувати підрозділи російських військ. Крім того, Білорусь віддала повний контроль над аеродромом Зябрівка. Росіяни облаштовують там свою військову базу. На території аеродрому нині – ракетний дивізіон “Іскандер-М” і С-400 “Тріумф”.

Також Росія готується до прийняття на озброєння оперативно-тактичного комплексу “Іскандер”. У 60 км від Мінська будують ангари для цих комплексів, а найближчим місяцем російських військових відправлять у Білорусь на навчання.

Росіяни також пояснюють білоруським військовим необхідність участі у війні проти України “в разі потреби”.

“При підтримці Комітету державної безпеки РБ проводиться вербування колишніх військовослужбовців, насамперед, спецпризначення, льотного складу, для укладання контрактів з приватною військовою компанією “Ліга” (екс-”Вагнер” – Ред.) для можливого залучення до бойових дій на території України”, – повідомив Громов.

Ймовірно, в Білорусі продовжаться демонстраційні дії та розвідка. Не виключається діяльність ДРГ в прикордонних районах Рівненської, Волинської, Житомирської, і Київської областей. Зберігається можливість провокацій на обʼєктах у Білорусі з подальшим звинуваченням українців. Однак можливість самостійного нападу білоруських військових на Україну лишається низькою.

Чернігівський, Сумський, Конотопський напрямки. Активність противника упродовж тижня характеризувалась авіаударами і обстрілами наших військ. Противник нарощує систему вогневого ураження. На Сумський напрямок росіяни перекинули батарею “Гіацинт-Б” і “градів” у напрямку Шостки. Очікується збільшення обстрілів і демонстарційних дій.

На Харківському напрямку ворог обороняється і намагається не допустити просування ЗСУ. На Словʼянському напрямку на окремих ділянках ворог проводить наступальні штурмові дії на Ізюм – Словʼянськ.

Ворогу завдяки переваги в артилерії вдалось встановити повний контроль над Лисичанськом. Продовжують наступ задля виходу на адмінмежі Луганщині. Запеклі бої – біля Білогорівки і Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає надії оволідти Берестовим, Луганською ТЕС і незахопленою ділянкою дороги.

На Авдіївському і Запорізькому напрямках ворог здійснює обстріли сил оборони.

Криворізький – ворог намагається повернути під контроль Іванівка і Потьомкіне, але ЗСУ тримають оборону.

На Миколаївському напрямку противник здійснював обстріли з усього спектру озброєння.

В акваторії Чорного і Азовського морів лишаються носії крилатих ракет. 626 ударів крилатими ракетами типів “Іскандер” і “Калібр” окупанти завдали від початку повномасштабного вторгнення. Тільки за 5 липня вони здійснили 27 ударів по обʼєктах критичної інфраструктури і 14 авіаударів по військовій інфраструктурі.

Під час удару по Добропіллю ЗСУ знищили шість крилатих ракет “Калібр”.

За останній час ЗСУ прицільно вразили понад 20 пунктів керування окупантів, до 20 складів, до 15 радіолокаційних станцій.

Громов також іронічно нагадав росіянам, що на обʼєктах із підвищеною вибухонебезпечністю не варто палити. Особливо на складах боєприпасів і нафтопродуктів.

Нагадаємо, Україна не має спеціальну протиракетну оборону, лише протиповітряну. Для ефективнішого захисту від ракет ворога Україна просить союзників допомогим з ППО і ПРО.