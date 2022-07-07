Росія вчинила авіаракетний удар по центру Краматорська (доповнено)

Російська армія вдень 7 липня атакувала ракетами центральну частину Краматорська.

Відомо, що є жертви. Їхня кількість зʼясовується, повідомили в Телеграм міської ради.

"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З’ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби", – йдеться у повідомленні.

Оновлення. Голова Донецької ОВА П. Кириленко повідомив, що достеменно відомо про 1 загиблого і 6 поранених, однак ці цифри ще можуть змінитися.

"Від удару постраждали 6 будівель, у тому числі готель і житлова багатоповерхівка. Це – усвідомлена атака на цивільних. Рашисти не зраджують собі і продовжують «воювати» з беззбройними людьми. Так триватиме, допоки ми їх не виженемо геть", – повідомив Павло Кириленко.

Він закликав всіх: евакуюйтись.

" Евакуація – це тимчасово, а зберегти життя треба просто зараз!" – наголосив він.

Нагадаємо, одним із найбільших і найжорстокіших нападів на Краматорськ була ракетна атака на вокзал, яку росіяни вчинили в квітні. Тоді загинуло 57 мирних мешканців – жінок, дітей, людей похилого віку, які хотіла врятуватися від російської агресії і виїхати в безпечніші регіони.

Крім авіаударів, росіяни обстрілюють місто і з ракетних систем залпового вогню.