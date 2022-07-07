​За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС виявили і знешкодили 785 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучали до роботи 120 разів.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

На території площею 138 гектарів виявлено, вилучено і знешкоджено 785 вибухонебезпечних предметів, зокрема 31 авіаційна бомба.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області (5 956 разів), на Київщині (3 869), на Чернігівщині (2 507), на Миколаївщині (1 425), на Черкащині (842) та на Сумщині (775).

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 154 830 вибухонебезпечних предметів та 662 кг вибухової речовини, зокрема 2055 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 63 782 гектари", - резюмують в ДСНС.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій додатково створять 80 нових піротехнічних підрозділів.

Раніше, за повідомленням ДСНС, було оновлено додаток "Розмінування України".