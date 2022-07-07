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​Росія двічі атакувала Одещину: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному

За попередніми даними, жертв немає.

​Росія двічі атакувала Одещину: знищено ангари із зерном, пошкоджено причал на Зміїному
Ілюстративне фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Центр"

Російські окупанти продовжують атакувати Одещину. Минулої ночі та сьогодні на світанку ворог завдав ракетних ударів по території області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог двічі атакував Одещину. Удар 2 ракетами вночі прийшовся на 2 сільськогосподарських ангари, які зруйновано. В одному з них зберігалось близько 35 т зерна", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, жертв немає.

"А на світанку, під час авіаційного обльоту та розвідки Зміїного, острів атаковано 2 ракетами повітряного базування. Суттєво пошкоджено причал", – додають в ОК "Південь". 

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала жителя Одещини, який збирав дані для російських ракетних ударів по області.

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