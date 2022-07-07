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Конгрес місцевих влад Ради Європи обіцяє вагому підтримку українським громадам

“Це щоденна робота". 

Конгрес місцевих влад Ради Європи обіцяє вагому підтримку українським громадам
Фото: coe.int

Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи планує надавати потужну підтримку українським громадам.

Про це заявив президент Конгресу Ліндерт Вербек під час круглого столу, пише Укрінформ.

“Подальша розбудова – це щоденна робота, і ми й далі націлені надавати потужну підтримку для того, щоб забезпечити щоденні потреби українських громад”, – сказав він.

Вербек наголосив на важливості зміцнення співпраці між українськими органами влади, зокрема місцевими, з європейськими країнами, а також важливості подальшого партнерства, його розбудові та обміну досвідом і ноу-хау.

Він також підкреслив великі можливості для співпраці, які надає платформа Cities4Cities, створена за ініціативи Конгресу для допомоги українським містам. На платформі вже зареєструвалися 150 місцевих органів влади.

Нагадаємо, на початку червня президент Конгресу місцевих та регіональних влад РЄ Вербек і генеральний секретар організації Андреас Кіфер відвідали Бучу на Київщині.

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