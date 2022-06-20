​Генсек Ради Європи привітала ухвалення Радою Стамбульської конвенції

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич вітає ухвалення Верховною Радою України Стамбульської конвенції, назвавши рішення "кроком уперед у захисті жінок та дівчаток від усіх форм насильства".

Відповідна заява поширена в понеділок Радою Європи, передає "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки жінки та дівчатка особливо вразливі під час конфлікту, я щиро вітаю ухвалення українським парламентом Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та насильством у сім'ї (Стамбульська конвенція). Це величезний крок уперед у захисті жінок і дівчаток від усіх форм насильства, чи то в Україні, чи за кордоном", - сказала Пейчинович-Бурич.

Вона подякувала президенту України Володимиру Зеленському, віцепрем'єрці Ользі Стефанішиній, депутатам Верховної Ради, за те, що "вони ще раз продемонстрували лідерство і мужність, а також за продовження наших попередніх дискусій із цієї теми".

Україна стане 36-ю державою, яка ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (№0157 від 18.06.2022). За ратифікацію проголосували 259 парламентарів. Проти – 8.

Україна підписала Стамбульську конвенцію ще у 2011 році, але не ратифікувала її. У 2016 році спроба ратифікувати цей документ провалилася через поняття "гендер" і "сексуальна орієнтація", які присутні в ньому. Водночас в українському законодавстві вже є поняття гендерної ідентичності. У 2015 році Рада прийняла закон, який забороняє дискримінацію у сфері праці за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. У січні 2020 року тодішній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначав, що перспективи ратифікації Стамбульської конвенції українським парламентом дуже низькі.

У січні 2022 року друга петиція до президента із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну кількість підписів. Аналогічне звернення набрало необхідні підписи і у 2020 році.