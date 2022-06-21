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​Протягом місяця будуть судові рішення щодо заборони 17 проросійських партій, - Мін'юст

Кабмін готує відповідну постанову.

​Протягом місяця будуть судові рішення щодо заборони 17 проросійських партій, - Мін'юст
Валерія Коломієць

Кабінет міністрів готує постанову, якою буде унормоване стягнення та управління тим чи іншим видом майна заборонених партій.

Про це на брифінгу повідомила заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць, передає кореспондент LB.ua.

"На сьогодні у нас вже є 10 позитивних рішень на виконання рішення РНБО. Тобто на цей час вже заборонена діяльність 10 так званих проросійських партій. Одночасно судом було прийнято рішення про стягнення усього належного майна цих партій у дохід (бюджет) держави", - заявила вона.

Йдеться про заборону таких партій: "Опозиційної платформи - За життя", “Опозиційний блок”, “НАШІ”, “Блок Володимира Сальдо”, “Соціалістичної партії України”, партії “Держава”, “Соціалісти”, “Справедливість та розвиток”, “Лівої опозиції” та “Партії Шарія”. Загалом, з її слів, у судах перебуває 17 позовів Міністерства юстиції про заборону тих чи інших політичних партій.

"11 з них - на виконання рішення РНБО. 5 з них стосуються повідомлень СБУ про злочинну діяльність політичних сил, у тому числі за пособництво окупанту. «Та 1 справа стосується партії, у якої назви територіальних представництв відрізняються від назви. Це «Русь єдина». А її територіальні представництва називаються - «Політики Путіна»", - додала Коломієць.

За її словами, окрім 11 вже отриманих рішень, у скорочені строки, протягом місяця будуть розглянути ще 6 позовів, які залишилися. Коломієць повідомила, що розробляється постанова КМУ, за якою буде унормоване стягнення та управління тим чи іншим видом майна заборонених партій.

Нагадаємо, 15 червня суд заборонив Соціалістичну партію України, що існувала з 1991 року.

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