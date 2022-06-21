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Макрон не прийняв відставку прем’єр-міністра Франції

Уряд виконуватиме обов'язки в перехідний період після виборів.

Макрон не прийняв відставку прем’єр-міністра Франції
Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Елізабет Борн
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн подала у відставку після втрати президентською силою позицій у парламенті, проте президент Еммануель Макрон відмовився її прийняти.

Про це повідомляє BFM-TV з посиланням на Єлисейський палац.

Повідомляється, що уряд традиційно подає у відставку наступного дня після проведення виборів. Однак, цього разу ситуація ускладняється тим, що за результатами виборів президентська сила втратила абсолютну парламентську більшість.

Згідно з заявою палацу, Макрон не задовольнив відставку Борн, «щоб уряд залишався виконувати завдання в час після виборів».

«Еммануель Макрон у найближчі два дні проведе переговори з лідерами партій-суперниць, щоб знайти «можливі конструктивні рішення задля блага французів», уточнили в Єлисейському палаці», –повідомляє видання.

Нагадаємо, партія Еммануеля Макрона втратила абсолютну більшість у Національній асамблеї у результаті другого туру парламентських виборів. Нова ліва коаліція на чолі з Жан-Люком Меланшоном стала найбільшою опозиційною силою, численні представники якої вже погрожують влаштувати для президентської партії справжнє «пекло» під час голосувань. Однак, основний сюрприз виборів – історичний прорив ультраправого «Національного зібрання» на чолі з Ле Пен, яка збільшила кількість крісел з 8 до 89.

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