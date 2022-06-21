США зобов’язалися надати притулок десяткам тисяч українців, – Байден

У світі зараз налічується 100 мільйонів примусово переміщених осіб.

Сполучені Штати Америки зобов’язалися надати притулок десяткам тисяч українців, що рятуються від війни.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена з нагоди Всесвітнього дня біженців, який відзначають 20 червня.

“Захист і прийом біженців є частиною того, хто ми є, як американці. Наша нація іммігрантів була заснована людьми, які рятувалися від релігійних переслідувань”, – зазначив він.

Байден зазначив, що ті, хто знайшов притулок на берегах Америки “збагачують наші громади, як завжди, і привносять рішучий і підприємницький дух, що робить нашу країну сильнішою”.

Президент США додав, що, відповідно до даних Агентства ООН у справах біженців, у результаті війни Росії проти України у світі зараз налічується 100 мільйонів примусово переміщених осіб – більше, ніж будь-коли в історії.

Нагадаємо, станом на початок червня після 24 лютого, за оцінками Агентства ООН у справах біженців, близько 6,98 млн людей покинули Україну.