Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

"Кримські" санкції проти РФ діють з червня 2014 року.

Рада Європейського союзу вирішила продовжити ще на один рік, до 23 червня 2023 року, санкції проти Росії, які були запроваджені у відповідь на захоплення та окупацію Криму і міста Севастополя.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Кримські" санкції проти РФ діють з червня 2014 року, щороку їх продовжують. Обмеження передбачають заборону на ввезення продукції з Криму до ЄС, а також інфраструктурні та фінансові інвестиції на півострові.

Європейським круїзним суднам заборонено заходити в порти Криму, крім екстрених випадків.

Також забороняється експорт товарів і технологій для транспортного, телекомунікаційного, енергетичного сектору, в тому числі для розвідки та видобування нафти, газу та інших мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права. Євросоюз залишається непохитним у своїй відданості суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, санкції ЄС до 24 лютого 2022 року складалися з трьох пакетів. Крім "кримського" пакету, були ще індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, а також – секторальні санкції.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, ЄС запровадив проти Росій ще шість пакетів санкцій і зараз готує сьомий.