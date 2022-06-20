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Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

"Кримські" санкції проти РФ діють з червня 2014 року.

Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

Рада Європейського союзу вирішила продовжити ще на один рік, до 23 червня 2023 року, санкції проти Росії, які були запроваджені  у відповідь на захоплення та окупацію Криму і міста Севастополя.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Кримські" санкції проти РФ діють з червня 2014 року, щороку їх продовжують. Обмеження передбачають заборону на ввезення продукції з Криму до ЄС, а також інфраструктурні та фінансові інвестиції на півострові.

Європейським круїзним суднам заборонено заходити в порти Криму, крім екстрених випадків.

Також забороняється експорт товарів і технологій для транспортного, телекомунікаційного, енергетичного сектору,  в тому числі для розвідки та видобування нафти, газу та інших мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права. Євросоюз залишається непохитним у своїй відданості суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, санкції ЄС до 24 лютого 2022 року складалися з трьох пакетів. Крім "кримського" пакету, були ще індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, а також – секторальні санкції.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, ЄС запровадив проти Росій ще шість пакетів санкцій і зараз готує сьомий.

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