У ЄС уже заморожено активи російських олігархів на 12,5 млрд євро, – ЗМІ

Російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро внаслідок санкцій ЄС.

Про це пише Die Welt.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася із 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", – повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

Таке різке збільшення заморожених активів він пов'язав з тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, що належать російським олігархам, особливо в Німеччині.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Європі варто розірвати зв'язки з країною-агресоркою Росією.