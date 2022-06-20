Дніпропетровську область вночі обстріляли з артилерії

За даними голови ОВА, люди не постраждали.

Російська війська цієїх ночі обстріляли Дніпропетровську область з артилерії. Удару вони завдали по Криворізькому району.

Унаслідок цього у Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку", – повідомив він.

В інших районах області станом на ранок спокійно.

18 червня окупанти ракетними ударами зруйнували в Новомосковському районі нафтобазу. Під час гасіння пожеді відбувся вибух, внаслідок якого загинув рятувальник, ще двоє отримали поранення.

Загалом від цих ракетних ударів постраждали 13 українців.