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Дніпропетровську область вночі обстріляли з артилерії

За даними голови ОВА, люди не постраждали. 

Дніпропетровську область вночі обстріляли з артилерії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська війська цієїх ночі обстріляли Дніпропетровську область з артилерії. Удару вони завдали по Криворізькому району.

Унаслідок цього у Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку", – повідомив він. 

В інших районах області станом на ранок спокійно.

18 червня окупанти ракетними ударами зруйнували в Новомосковському районі нафтобазу. Під час гасіння пожеді відбувся вибух, внаслідок якого загинув рятувальник, ще двоє отримали поранення.

Загалом від цих ракетних ударів постраждали 13 українців. 

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