Головне за день. Неділя, 19 червня

Штурм Сєвєродонецька, обстріли Лисичанська, засідання Верховної Ради та повернення McDonald’sа. Яким запам’ятається 116-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що армія РФ завдає ракетних та авіаційних ударів по об’єктах як військової, так і цивільної інфраструктури України.

На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10". Веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, бойові дії тривають, успіху ворог не має.

Про ситуацію станом на 18:00 19 червня на інших напрямках – в нашій новині.

На Дніпропетровщині у Новомосковському районі вибухнув резервуар з паливом, в який потрапили ракети окупантів.

Трагічний випадок трапився близько 9 ранку 19 червня. Вибух стався, коли рятувальники намагалися загасити пожежу після ракетної атаки. За повідомленням голови ОВА Валентина Резніченка, один рятувальник загинув, ще двох госпіталізували.

У неділю, 19 червня, російські окупанти двічі гатили по Сумщині з мінометів, пошкодили щонайменше 10 будинків і господарчі споруди.

Упродовж минулої доби ворог завдав два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова.

"Як бачимо, окупанти продовжують тероризувати мирне населення міста постійними обстрілами вже майже за "графіком", - написав у Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, закликавши містян не втрачати пильність і не ігнорувати сирени повітряної тривоги.

На Ізюмщині ворог завдав удару по підприємству з нафтопереробки, виникла велика пожежа.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні, 19 червня, армія РФ намагалась здійснити прорив в районі Тошківки і навіть мала успіх, але після роботи нашої артилерії окупанти зазнали поразки.

"Тривають запеклі бої в Сєвєродонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти зазнають масових втрат", - зазначив Гайдай.

Лисичанськ наразі під українським контролем, але місто під постійними обстрілами армії РФ.

У Запорізькій області окупанти зосереджують техніку і особовий склад, зокрема у Василівці зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів, повідомляють Сили оборони Запорізького краю.

Українські військові припускають, що ворог готується до активних дій.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров у відеозверненні наголосив, що ЗСУ просунулися на більш ніж десять кілометрів у напрямку тимчасово захопленого міста, а також вже перебувають на межах Херсона.

Плідно сьогодні попрацював український парламент. Верховна Рада на недільному засіданні проголосувала за звернення до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Євросоюзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Народні обранці також підтримали у першому читанні законопроект, який зобов’язує будувати нові будинки неодмінно із бомбосховищами.

Ухвалення закону "забезпечить створення додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами", — зазначено у пояснювальній записці.

Ще одним рішенням Ради стала заборона музики держави-агресора в медіа та громадському транспорті.

Встановлення такої заборони дозволить зокрема "збільшити обсяги національного музичного продукту в культурному просторі". Закон запроваджує визначення «національного музичного продукту» та окреслює механізми його підтримки.

Верховна Рада також проголосувала в цілому за "Закон щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Білорусі, тимчасово окупованої території України".

Детальніше про ключові цілі закону – в нашій новині.

Президент Молдови Майя Санду підписала закон про інформаційну безпеку, що забороняє новинний і аналітичний контент з країн, які не ратифікували Конвенцію про транскордонне телебачення.

Закон буде опублікований і набуде чинності наступного тижня, після чого за поширення дезінформації і контенту, що вводить в оману, діятимуть штрафи аж до тимчасового блокування ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з Днем народження.

Сьогодні 77-му прем'єр-міністру Великої Британії виповнилось 58 років.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що МЗС переконує McDonald’s відновити роботу в Україні. Компанія призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань після 24 лютого.

В МЗС переконані, що нині є умови для відновлення роботи McDonald’s в Україні, тому активно переконують їх повертатися.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!