Президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з Днем народження.

Сьогодні 77-му Прем'єр-міністру Великої Британії виповнилось 58 років.

Привітання опубліковано в сторіс на офіційній сторінці Президента на Instagram.

Фото: Офіційна сторінка Володимира Зеленського на Instsgram Скріншот зі сторіс Президента України

"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, щоб зрозуміти один одного. І які вітають один одного без зайвих слів. З Днем народження, друже @borisjohnsonuk!" – зазначено у пості Зеленського.

Нагадаємо, Борис Джонсон вдруге приїхав до Києва на зустріч із Зеленським, скасувавши участь у конференції в Донкастері.

Перед тим Прем’єр-міністр Великобританії отримав вотум довіри.

Також Борис Джонсон під час другого візиту до України наголосив, що Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових для використання цих озброєнь.

Крім того, після візиту до Києва Джонсон заявив, що Україна може і повинна приймати Євробачення 2023 року.