​Уночі в окупованому Бердянську пролунали вибухи
​Уночі в окупованому Бердянську пролунали вибухи
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Пілота російського Су-25, який збили на Донеччині, узяли в полон
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Ставка на стерилізацію гривні. До чого може призвести різке підвищення облікової ставки Нацбанку?
Калінінградська пастка: як проблеми Балтії загрожують Україні
Калінінградська пастка: як проблеми Балтії загрожують Україні
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Андрій Коболєв: Спалювати газ цієї зими, це нерентабельно і недоцільно
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
Помічник начальника Херсонського управління СБУ видав ворогу сітку мінних полів області, – голова облради
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
У Маріуполі посіпаки окупантів влаштували бізнес на похованнях
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
"Сміялися усім підрозділом": українські бійці "проінспектували" трофейний російський бронежилет
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ГоловнаПолітика

Зеленський привітав Бориса Джонсона з Днем народження

Пост із привітанням опубліковано в сторіс Президента на Instagram.

Президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з Днем народження.

Сьогодні 77-му Прем'єр-міністру Великої Британії виповнилось 58 років.

Привітання опубліковано в сторіс на офіційній сторінці Президента на Instagram.

Скріншот зі сторіс Президента України
Фото: Офіційна сторінка Володимира Зеленського на Instsgram
Скріншот зі сторіс Президента України

"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, щоб зрозуміти один одного. І які вітають один одного без зайвих слів. З Днем народження, друже @borisjohnsonuk!" – зазначено у пості Зеленського.

Нагадаємо, Борис Джонсон вдруге приїхав до Києва на зустріч із Зеленським, скасувавши участь у конференції в Донкастері.

Перед тим Прем’єр-міністр Великобританії отримав вотум довіри.

Також Борис Джонсон під час другого візиту до України наголосив, що Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових для використання цих озброєнь.

Крім того, після візиту до Києва Джонсон заявив, що Україна може і повинна приймати Євробачення 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також