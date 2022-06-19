Президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з Днем народження.
Сьогодні 77-му Прем'єр-міністру Великої Британії виповнилось 58 років.
Привітання опубліковано в сторіс на офіційній сторінці Президента на Instagram.
"Є друзі, для яких не потрібні зайві слова, щоб зрозуміти один одного. І які вітають один одного без зайвих слів. З Днем народження, друже @borisjohnsonuk!" – зазначено у пості Зеленського.
Нагадаємо, Борис Джонсон вдруге приїхав до Києва на зустріч із Зеленським, скасувавши участь у конференції в Донкастері.
Перед тим Прем’єр-міністр Великобританії отримав вотум довіри.
Також Борис Джонсон під час другого візиту до України наголосив, що Британія готова й надалі надавати озброєння Україні та готувати військових для використання цих озброєнь.
Крім того, після візиту до Києва Джонсон заявив, що Україна може і повинна приймати Євробачення 2023 року.