"Добре знову бути в Києві", - написав британський прем'єр у своєму Twitter.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні знову перебуває з візитом в Україні.

Він зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським.

На сторінках Володимира Зеленського у соцмережах оприлюднили відео зустрічі з Джонсоном.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - зазначив Зеленський.

"Добре знову бути в Києві", - написав британський прем'єр у своєму Twitter.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

Видання Sky News повідомило, що візит в Україну став несподіваним. Джонсон в останній момент скасував свою участь у великій конференції в Донкастері.

Глава британського уряду мав виступити з промовою перед депутатами-консерваторами, радниками та бізнес-лідерами.

Організатори саміту були спантеличені неявкою Джонсона, але їм повідомили, що для цього є "поважна причина".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон здійснив візит до Києва 9 квітня.

Учора глава уряду ВБ спілкувався із Зеленським по телефону.