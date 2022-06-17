Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні знову перебуває з візитом в Україні.
Він зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським.
На сторінках Володимира Зеленського у соцмережах оприлюднили відео зустрічі з Джонсоном.
"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - зазначив Зеленський.
"Добре знову бути в Києві", - написав британський прем'єр у своєму Twitter.
Mr President, Volodymyr,— Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022
It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY
Видання Sky News повідомило, що візит в Україну став несподіваним. Джонсон в останній момент скасував свою участь у великій конференції в Донкастері.
Глава британського уряду мав виступити з промовою перед депутатами-консерваторами, радниками та бізнес-лідерами.
Організатори саміту були спантеличені неявкою Джонсона, але їм повідомили, що для цього є "поважна причина".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон здійснив візит до Києва 9 квітня.