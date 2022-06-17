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Джонсон вдруге приїхав до Києва на зустріч із Зеленським, скасувавши участь у конференції в Донкастері

"Добре знову бути в Києві", - написав британський прем'єр у своєму Twitter. 

Джонсон вдруге приїхав до Києва на зустріч із Зеленським, скасувавши участь у конференції в Донкастері
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні знову перебуває з візитом в Україні.

Він зустрічається з Президентом України Володимиром Зеленським

На сторінках Володимира Зеленського у соцмережах оприлюднили відео зустрічі з Джонсоном.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - зазначив Зеленський.

"Добре знову бути в Києві", - написав британський прем'єр у своєму Twitter. 

Видання Sky News повідомило, що візит в Україну став несподіваним. Джонсон в останній момент скасував свою участь у великій конференції в Донкастері.

Глава британського уряду мав виступити з промовою перед депутатами-консерваторами, радниками та бізнес-лідерами.

Організатори саміту були спантеличені неявкою Джонсона, але їм повідомили, що для цього є "поважна причина".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон здійснив візит до Києва 9 квітня

Учора глава уряду ВБ спілкувався із Зеленським по телефону.

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