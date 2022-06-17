Українські лідери обговорюють принципи нового суспільного договору

Аспен Інститут Київ заснував проєкт, присвячений суспільному договору як способу формування нового консенсусу в Україні. В Інституті вважають, що навіть в умовах повномасштабної військової агресії Росії такий діалог та обговорення потрібні для формування образу майбутнього.
— Дедалі більш виразною стає потреба в суспільному договорі, що забезпечує кращу архітектуру безпеки та можливостей для всіх, соціальному договорі, що визнає нашу взаємозалежність і використовує її для спільного блага, – розповідає Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ.
На першому етапі Інститут організував бесіду "Про суспільний договір" з українськими інтелектуалами: Володимиром Єрмоленком, Ярославом Грицаком, Євгеном Глібовицьким, Еллою Лібановою та Олесею Островською-Лютою. Йшлося про основні аспекти поняття суспільного договору та їх історичний розвиток, практичне значення суспільного договору, соціальні та культурні передумови для формування нової суспільної угоди для України. З головними тезами обговорення можна ознайомитися тут.
Аспен Інститут Київ також провів серію міні-семінарів, присвячених темі суспільного договору. Учасниками стали члени Спільноти Інституту – лідери різних сфер, які є найактивнішими випускниками. Методика таких семінарів має особливості: звертання до думок, а не особистостей, рівність учасників діалогу, заборона апелювання до свого професійного та соціального статусів. Обмін унікальним досвідом, який має кожен учасник обговорень, дозволяє подивитися на поняття або проблему з різних точок зору.
Крім сутності суспільного договору, учасники семінарів говорили про його основні принципи. Серед них:
- Безпека як фундаментальна складова суспільного консенсусу.
- Захист власності як запорука свободи. З появою власності як суспільного інституту пов’язують і розвиток уявлень про справедливість.
- Відкритість договору, можливість долучатися до нього новим учасникам. Йдеться не лише про українців, які повертаються додому після війни, а й громадян інших держав, що переїздять до нашої країни.
- Врахування феномену самоорганізації українців, який найяскравіше проявляється через волонтерський рух. Водночас, цей феномен потребує інституціоналізації та розвитку.
- Створення можливостей для самореалізації громадян та розвиток людського потенціалу.
На семінарах також звучали думки про "червоні лінії", які можуть загрожувати творенню нового суспільного договору для України: подвійні стандарти (зокрема, що стосується корупції), недостатнє розуміння положень угоди серед суспільства, домінування держави в усіх сферах суспільного життя а також її монополія на сенси.
Надалі команда Аспен Інституту Київ планує провести детальне опитування українських інтелектуалів стосовно їх уявлень про суспільний договір і зокрема – про нову соціальну угоду для України. На основі результатів цих опитувань будуватимуться наступні обговорення у рамках проєкту.