Українські лідери обговорюють принципи нового суспільного договору

Аспен Інститут Київ започаткував проєкт, присвячений темі суспільного договору. Учасники обговорень спільно шукають принципи нової суспільної угоди для України. Серед них відкритість договору, врахування феномену самоорганізації українців , створення можливостей для самореалізації громадян, захист власності.

Аспен Інститут Київ заснував проєкт, присвячений суспільному договору як способу формування нового консенсусу в Україні. В Інституті вважають, що навіть в умовах повномасштабної військової агресії Росії такий діалог та обговорення потрібні для формування образу майбутнього.

— Дедалі більш виразною стає потреба в суспільному договорі, що забезпечує кращу архітектуру безпеки та можливостей для всіх, соціальному договорі, що визнає нашу взаємозалежність і використовує її для спільного блага, – розповідає Юлія Тичківська, виконавча директорка Аспен Інституту Київ.

На першому етапі Інститут організував бесіду "Про суспільний договір" з українськими інтелектуалами: Володимиром Єрмоленком, Ярославом Грицаком, Євгеном Глібовицьким, Еллою Лібановою та Олесею Островською-Лютою. Йшлося про основні аспекти поняття суспільного договору та їх історичний розвиток, практичне значення суспільного договору, соціальні та культурні передумови для формування нової суспільної угоди для України. З головними тезами обговорення можна ознайомитися тут.

Аспен Інститут Київ також провів серію міні-семінарів, присвячених темі суспільного договору. Учасниками стали члени Спільноти Інституту – лідери різних сфер, які є найактивнішими випускниками. Методика таких семінарів має особливості: звертання до думок, а не особистостей, рівність учасників діалогу, заборона апелювання до свого професійного та соціального статусів. Обмін унікальним досвідом, який має кожен учасник обговорень, дозволяє подивитися на поняття або проблему з різних точок зору.

Крім сутності суспільного договору, учасники семінарів говорили про його основні принципи. Серед них:

Безпека як фундаментальна складова суспільного консенсусу.

Захист власності як запорука свободи. З появою власності як суспільного інституту пов’язують і розвиток уявлень про справедливість.

Відкритість договору, можливість долучатися до нього новим учасникам. Йдеться не лише про українців, які повертаються додому після війни, а й громадян інших держав, що переїздять до нашої країни.

Врахування феномену самоорганізації українців, який найяскравіше проявляється через волонтерський рух. Водночас, цей феномен потребує інституціоналізації та розвитку.

Створення можливостей для самореалізації громадян та розвиток людського потенціалу.

На семінарах також звучали думки про "червоні лінії", які можуть загрожувати творенню нового суспільного договору для України: подвійні стандарти (зокрема, що стосується корупції), недостатнє розуміння положень угоди серед суспільства, домінування держави в усіх сферах суспільного життя а також її монополія на сенси.

Надалі команда Аспен Інституту Київ планує провести детальне опитування українських інтелектуалів стосовно їх уявлень про суспільний договір і зокрема – про нову соціальну угоду для України. На основі результатів цих опитувань будуватимуться наступні обговорення у рамках проєкту.