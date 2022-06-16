Україна в період війни: щодо ситуації в економіці та на фінансових ринках

Відповідно до останніх даних , що отримані Національним банком в межах оперативних опитувань підприємств, економічна активність поступово відновлюється. Зокрема кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, у другій половині травня скоротилася до 14% (з 17% у квітні). Водночас показовим є той факт що загальний рівень завантаженості потужностей залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень. Серед причин зміни рівня завантаженості потужностей поступово скорочується вплив «бойових дій навколо» (з 25% відповідей наприкінці березня до 13% наприкінці травня), практично сталим залишається вплив фактору «порушена логістика» (близько 35% відповідей), а зростає вплив таких факторів як «втрата ринків збуту» (з 35% до 53%) та «високі закупівельні ціни» (з 5% до 18%).

Фото: volynnews.com/ Швейний цех з пошиття амуніції для військових підприємства «Амрок» на Волині.

На відновлення економічної активності також вказує той факт, що частка працюючих закладів окремих найбільших торговельних мереж в Україні коливається в районі 80% впродовж останнього місяця та поступове зростання кількості реєстрацій нових підприємств та ФОП. Також навіть підприємства, що знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту намагаються пристосуватися до нових реалій (наприклад у Кривому Розі відновив роботу один із найбільших в Україні металургійних комбінатів "Арселор Міттал"). Водночас, як зазначалося вище, проблеми із логістикою та втратою ринків збуту залишатимуться ключовими перепонами відновлення в короткостроковій перспективі. На це також вказує той факт що незважаючи на всі зусилля вантажні перевезення Укрзалізницею відновилися до 45% довоєнної потужності. Спроможність залізничного та автомобільного транспорту обмежена браком прикордонної інфраструктури через вимушену переорієнтацію як експорту, так і імпорту на західний напрямок.

Не зважаючи на втрату контролю над частиною територій та ведення активних бойових дій на лінії фронту протяжністю понад 1000 км, українським аграріям вдалося завершити сівбу ярих зернових та зернобобових на 82% від показників минулого року.

Бюджетна сфера

Незважаючи на підвищення Національним банком облікової ставки, Міністерство фінансів продовжує зберігати незмінну дохідність за державними запозиченнями. На черговому аукціоні, який відбувся 14.06.2022, до державного бюджету було залучено 3,8 млрд. гривень, з яких 3,45 млрд – за 2-місячними державними цінними паперами (ставка 9,5%), а також 54,6 млн. євро. Найбільший портфель військових ОВДП, розміщених на ринку, сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Проте й кількість вкладників у військові ОВДП серед громадян та бізнесу зростає: станом на 13 червня 2022 року їх кількість становила 89 тис., а обсяг вкладень – 8,8 млрд грн, 65 млн дол. США та 27,2 млн. євро.

З урахуванням планових погашень обсяг ОВДП в обігу за плинний тиждень збільшився на 51,1 млрд. гривень. Головним чином – за рахунок придбання Національним банком військових ОВДП на суму 70 млрд. гривень. Натомість вкладення в ОВДП інших категорій інвесторів – переважно скорочувалися: банків – на 13 млрд. гривень, юридичних осіб – на 3,9 млрд. гривень, фізичних осіб – на 580 млн. гривень, нерезидентів – майже на 1,5 млрд. гривень.

Валютний ринок

На міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує домінувати над її пропозицією. Минулого тижня чистий попит клієнтів банків на іноземну валюту навіть збільшився порівняно із попереднім тижнем. Як і раніше, офіційний курс гривні до долару США залишається фіксованим на рівні 29,25 гривень за 1 долар США.

Врівноваженню валютного ринку сприяють інтервенції НБУ з купівлі та продажу іноземної валюти. Для підтримки обмінного курсу гривні минулого тижня Національний банк придбав 6,6 млн. доларів США та продав на ринку 775 млн. доларів США. Купівля безготівкового долару США у банків здійснюється за офіційним курсом, а його продаж банкам – за офіційним курсом, збільшеним на 1%.

Фінансовий сектор

За оперативними даними Національного банку обсяг кредитів, наданих банками корпоративному сектору у травні зріс на 1,5%. Збільшення банківських кредитів бізнесу у гривні на 3,4% за місяць частково компенсувалося скороченням корпоративних банківських позик в іноземній валюті (на 2,8%). Обсяг гривневих кредитів фізичним особам у травні зменшився на 1,5%. При цьому, обсяг депозитів в банківській системі у травні залишався на рівні попереднього місяця. Зокрема, депозити корпоративного сектору зросли за місяць на 1,1%, головним чином за рахунок зростання депозитів в іноземній валюті – на 4,1%. Натомість депозити домашніх господарств у травні дещо скоротилися: у гривні на 0,4%, в іноземній валюті – на 0,9%.

На тлі стабілізації економічної ситуації в країні процентні ставки банків за новими гривневими корпоративними кредитами у травні майже не змінилися та становили 13,9% річних (+0,1 в. п. за місяць). Водночас надлишок гривневої ліквідності (середньоденні залишки вкладень банків у ДС НБУ у травні становили 184,5 млрд. гривень) обумовлював зниження ставок банків за новими гривневими депозитами клієнтів: корпоративного сектору – на 0,5 в. п., домашніх господарств – на 0,3 в. п.

При цьому, банківська система України продовжує зберігати стійкість в умовах воєнного часу. Станом на 1 червня достатність регулятивного та основного капіталу банків, хоча і знизилася порівняно із лютим – до 16,7% та 11,4% відповідно, проте продовжує перевищувати мінімальні нормативні значення (10% та 7% відповідно). Банки також продовжують виконувати нормативи ліквідності та кредитних ризиків. Водночас невизначеність, пов’язана із динамікою воєнних дій та їх впливом на життєздатність клієнтів банків, все ще не дозволяє повною мірою оцінити вплив війни на якість кредитного портфелю та капітал банків.

Підтримці кредитної активності банків сприяє державна програма «Доступні кредити 5-7-9%», на умовах якої минулого тижня банками було видано 600 пільгових кредитів на загальну суму 1,8 млрд грн. Близько половини від зазначеного обсягу було видано банками державного сектору. Загальний обсяг кредитів виданих за програмою з початку широкомасштабних воєнних дій на території України перевищив 35 млрд. гривень, з яких левову частку (понад 19 млрд. гривень) було спрямовано на кредитування с/г товаровиробників.