В Україні стартує Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ 2025

Це щорічна ініціатива з 2020 року охоплює десятки країн з усього світу та покликана проінформувати людей про важливість регулярного тестування на ВІЛ та вірусні гепатити та профілактику цих захворювань.

Міжнародний тиждень тестування (International Testing Week, ITW) – глобальна ініціатива, яку з 2020 року координує міжнародна організація Coalition PLUS. Метою кампанії є розширення доступу до тестування на ВІЛ та інших інфекційних захворювань, а також залучення до профілактики людей, котрі перебувають поза системою охорони здоров’я. Гасло цьогорічної кампанії “Standing together: test, resist, act”, що в україномовній адаптації звучить «Пліч-о-пліч: тестуйся, чини опір, дій».

У 2025 році Міжнародний тиждень тестування проходитиме з 17 до 25 листопада. До ініціативи доєднались 47 країн, 4 континенти та 66 партнерських громадських організацій з усього світу.

Амбасадорами ініціативи в Україні вже кілька років поспіль є спільнота громадської спілки «Твій сімейний лікар», а партнерами кампанії – БО 100% життя. У 2025 році спільними зусиллями вдалося залучити до кампанії 140 лікарів та лікарок з 5 областей країни: Львівської, Тернопільської, Полтавської, Миколаївської та Кіровоградської.

Чому так важливо сімейним лікарям та лікаркам долучатись до кампанії? Бо близько 1 000 000 українців не знають, що мають гепатит С, а кожна третя особа з ВІЛ в Україні не знає про свій статус. Водночас, пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря чи лікарки. Втім, не всі про це знають та користуються можливістю.

Кожен та кожна можуть долучитись до Міжнародного тижня тестування: дізнатись найближчі пункти, де можна зробити тест, або ж дізнатись більше про профілактику ВІЛ та гепатитів. На сайті Центру громадського здоров’я є карти закладів, в яких можна протестуватись на вірусні гепатити, а на сайті ProZdorovia зручно знайти пункт тестування на віл.

Якщо ж ви лікар чи лікарка, проінформуйте своїх пацієнтів та пацієнток про важливість регулярних перевірок. Обізнані – значить захищені! #РазомНеСтрашно #ТестуйсяВІЛьно #WeGetTested