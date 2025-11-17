Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаБлогиБлог проекту "Твій сімейний лікар"

В Україні стартує Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ 2025

Це щорічна ініціатива з 2020 року охоплює десятки країн з усього світу та покликана проінформувати людей про важливість регулярного тестування на ВІЛ та вірусні гепатити та профілактику цих захворювань.

Міжнародний тиждень тестування (International Testing Week, ITW) – глобальна ініціатива, яку з 2020 року координує міжнародна організація Coalition PLUS. Метою кампанії є розширення доступу до тестування на ВІЛ та інших інфекційних захворювань, а також залучення до профілактики людей, котрі перебувають поза системою охорони здоров’я. Гасло цьогорічної кампанії “Standing together: test, resist, act”, що в україномовній адаптації звучить «Пліч-о-пліч: тестуйся, чини опір, дій».

У 2025 році Міжнародний тиждень тестування проходитиме з 17 до 25 листопада. До ініціативи доєднались 47 країн, 4 континенти та 66 партнерських громадських організацій з усього світу.

Амбасадорами ініціативи в Україні вже кілька років поспіль є спільнота громадської спілки «Твій сімейний лікар», а партнерами кампанії – БО 100% життя. У 2025 році спільними зусиллями вдалося залучити до кампанії 140 лікарів та лікарок з 5 областей країни: Львівської, Тернопільської, Полтавської, Миколаївської та Кіровоградської.

Чому так важливо сімейним лікарям та лікаркам долучатись до кампанії? Бо близько 1 000 000 українців не знають, що мають гепатит С, а кожна третя особа з ВІЛ в Україні не знає про свій статус. Водночас, пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря чи лікарки. Втім, не всі про це знають та користуються можливістю.

Кожен та кожна можуть долучитись до Міжнародного тижня тестування: дізнатись найближчі пункти, де можна зробити тест, або ж дізнатись більше про профілактику ВІЛ та гепатитів. На сайті Центру громадського здоров’я є карти закладів, в яких можна протестуватись на вірусні гепатити, а на сайті ProZdorovia зручно знайти пункт тестування на віл.

Якщо ж ви лікар чи лікарка, проінформуйте своїх пацієнтів та пацієнток про важливість регулярних перевірок. Обізнані – значить захищені! #РазомНеСтрашно #ТестуйсяВІЛьно #WeGetTested

Твій сімейний лікар Твій сімейний лікар
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies