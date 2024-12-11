Серце підкаже: як жінкам не пропустити серцево-судинні захворювання та запобігти їм

За даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання є причиною 32% всіх смертей у світі. У жінок ознаки серцевого нападу часто відрізняються від загальноприйнятих. Багато симптомів легко сплутати з проявами інших захворювань. Наприклад, біль у грудях може з’явитися за кілька тижнів до нападу, а жінки можуть не звертати на нього увагу, вважаючи, що це просто стрес або втома. Такі неявні симптоми призводять до того, що звернення по допомогу відбувається запізно, що може негативно вплинути на здоров’я. Розповідаємо, чим жіночі симптоми відрізняються від чоловічих, чому жінки не звертаються по допомогу і які ризики це може нести.

Як жіноча симптоматика відрізняється від чоловічої

Досить довго чоловічий організм вважали «еталонним» в медицині, тоді як жіночий залишався поза увагою. Дослідники не враховували симптоми, притаманні жіночому організму під час хвороб серця. Прояви серцево-судинних захворювань у жінок почали вивчати лише нещодавно.

У чоловіків серцевий напад найчастіше супроводжується різким болем у грудях, який може віддавати в руку, спину або щелепу. Водночас у жінок симптоми можуть бути менш специфічними й не такими вираженими. Наприклад, жінки частіше відчувають тяжкість або дискомфорт у грудях, а не гострий біль. Також можливі неприємні відчуття в животі, які можуть включати нудоту, печію або болі, що легко сплутати з розладами травлення.

Додатково, жінки можуть відчувати психоемоційні симптоми, такі як тривога, депресія або постійна втома. Задишка може виникати навіть у стані спокою або під час легких фізичних навантажень. Відчуття нестабільного пульсу чи серцебиття, а також суб'єктивне сприйняття цих симптомів, можуть призвести до того, що жінки часто недооцінюють свій стан, вважаючи, що це всього лише стрес чи втома. Таке ігнорування симптомів може завадити вчасно отримати допомогу, яка інколи потрібна терміново.

Чим небезпечне ігнорування симптомів серцево-судинних захворювань

Через те, що симптоми проблем із серцем у жінок — різноманітні й не завжди «еталонні», вони можуть не звернутись до лікаря або лікарки вчасно. Іноді жінки просто не усвідомлюють, що нудота або втома можуть бути пов’язані з проблемами серця.

Молоді жінки можуть списувати прояви на ПМС або тривожні розлади. Вони також можуть вважати, що серцево-судинні захворювання — це проблема людей старшого віку. Але й жінки, які переживають менопаузу, не завжди усвідомлюють ризики. В цей період ознаки серцевих захворювань легко сплутати з гормональними змінами.

Соціокультурні фактори також відіграють значну роль. Жінки часто відчувають тиск відповідальності за сім'ю та роботу, що може призводити до думки «немає часу хворіти». Це призводить до того, що жінки можуть вважати свої проблеми менш важливими, ігнорувати проблеми зі здоров'ям і відкладати візити до лікаря або лікарки, навіть коли це необхідно.

Ігнорування симптомів може мати серйозні наслідки, такі як інфаркт, інсульт чи серцева недостатність, які потребують термінової допомоги. За даними Американської асоціації серця, жінки, які перенесли інфаркт, мають вищий ризик смертності, ніж чоловіки. Це часто пов’язано з тим, що жінки не завжди отримують достатньо активне лікування, або їхні симптоми залишаються непоміченими.

Як розпізнати небезпечні сигнали та коли звертатися до лікаря або лікарки

Слухайте своє тіло. Воно — ваш найкращий помічник. Уважно звертайте увагу на будь-які нові або незвичайні симптоми, особливо якщо вони виникають регулярно. Якщо у вас є тривога чи страх щодо свого здоров'я, краще проконсультуватися з сімейним лікарем або лікаркою.

Негайно звертайтеся до лікаря або лікарки, якщо відчуваєте біль у грудях після фізичного чи емоційного навантаження, спостерігаєте задишку під час помірного фізичного навантаження або в стані спокою, маєте незвичну слабкість або відчуваєте втому без видимої причини, відчуваєте запаморочення, дзвін у вухах чи головний біль, або ж з'явилися набряки ніг.

Регулярні обстеження — це турбота про себе. Контроль артеріального тиску, рівня холестерину та цукру в крові допоможе вчасно помітити ризики серцево-судинних захворювань та запобігти ускладненням. Якщо у вас в родині були випадки інсультів або інфарктів, варто особливо приділити увагу профілактиці. Зверніться до сімейного лікаря чи лікарки, які зможуть підказати, як змінити спосіб життя та харчування, додати фізичну активність та стежити за своїм здоров‘ям.

Будьте уважними до свого здоров'я, дослухайтеся до сигналів свого тіла, щоб розпізнати перші симптоми серцево-судинних захворювань. Своєчасне звернення до лікаря або лікарки може врятувати життя. Не ігноруйте свої відчуття та не соромтеся говорити про проблеми зі здоров’ям. Пам’ятайте, ваше здоров’я — у ваших руках, і ви заслуговуєте на те, щоб дбати про себе.

Цей матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цієї статті, який необов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в межах контракту №72012118C00001.