Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T

Нова ракета може мати характеристики, подібні до німецької IRIS-T, японської Type 04 або китайської PL-10E.

Під час урочистостей з нагоди 80-ї річниці заснування ВПС Корейської народної армії у Північній Кореї лідеру Кім Чен Ину продемонстрували нову авіаційну ракету, зовнішньо схожу на німецьку IRIS-T. 

Відповідні світлини опублікувало державне інформаційне агентство KCNA, пише "Мілітарний".

Невідомі за назвою ракети розмістили поруч із винищувачами МіГ-29, а також підвісили на штурмовики Су-25. Як і зазвичай у північнокорейському оборонно-промисловому комплексі, жодних технічних характеристик або офіційних позначень не оприлюднювали.

Як пише "Мілітарний", з огляду на масогабаритну схожість, експерти припускають, що нова ракета може мати характеристики, подібні до німецької IRIS-T, японської Type 04 або китайської PL-10E.

Японська Type 04, створена Mitsubishi Heavy Industries у 1991–2004 роках, має масу 95 кг, довжину 3,105 м і дальність до 35 км. 

Німецька IRIS-T є легшою (87 кг) і компактнішою (2,94 м завдовжки). Китайська PL-10E — близько 3 м у довжину, маса 89 кг та заявлена дальність до 20 км.

З огляду на зовнішню подібність нової північнокорейської ракети до цих зразків, передусім до китайської PL-10E, фахівці оцінюють її ймовірні параметри як середні між ними: дальність 15–25 км, маса близько 90 кг і довжина приблизно 3 метри.

Останніми роками Пхеньян активно демонструє нове озброєння на тлі поглиблення військово-технічної співпраці з Росією та Китаєм у протистоянні із західними країнами. 

"Якщо КНДР зможе налагодити серійне виробництво нових ракет з інфрачервоною головкою самонаведення, то північнокорейська авіація отримає повноцінний набір сучасного озброєння — з урахуванням і нещодавно продемонстрованої ракети з радіолокаційною головкою самонаведення", – пише видання.
﻿
