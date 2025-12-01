США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Про американський “мирний план” та його пункти
Про американський “мирний план” та його пункти
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

Американський пастор Марк Бернс поділився фото з візиту до України

Він продовжує духовну дипломатію. 

Американський пастор Марк Бернс поділився фото з візиту до України
Марк Бернс
Фото: Зоряна Стельмах

Американський пастор Марк Бернс нині опублікував фото з території військового госпіталю в оточенні українських військовослужбовців.Точно незрозуміло, коли саме здійснено візит. 

Фотографію у X Бернс підписав "Слава Україні" і хештегами "духовна дипломатія". Пастор приїжджав до Києва кілька разів. 

Пастор Марк Бернс є американським євангельским служителем і політиком. Він підтримував кандидатуру Дональда Трампа на виборах. Декілька разів балотувався до Конгресу, але програвав. У 2016 року впливовий журнал Time назвав його "головним пастором Дональда Трампа" та включив до списку "16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року".

У квітні цього року на запрошення головного рабина України Моше Реувена Асмана приїхав до України, писала BBC. Бернс відвідав звільнені від окупації міста Київської області та поспілкувався з релігійними лідерами.

Спершу він критично ставився до допомоги Україні, але згодом змінив позицію і тепер активно відстоює українські інтереси.

Більше про пастора – в інтерв'ю з ним.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies