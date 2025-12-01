Американський пастор Марк Бернс поділився фото з візиту до України

Американський пастор Марк Бернс нині опублікував фото з території військового госпіталю в оточенні українських військовослужбовців.Точно незрозуміло, коли саме здійснено візит.

Фотографію у X Бернс підписав "Слава Україні" і хештегами "духовна дипломатія". Пастор приїжджав до Києва кілька разів.

Пастор Марк Бернс є американським євангельским служителем і політиком. Він підтримував кандидатуру Дональда Трампа на виборах. Декілька разів балотувався до Конгресу, але програвав. У 2016 року впливовий журнал Time назвав його "головним пастором Дональда Трампа" та включив до списку "16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року".

У квітні цього року на запрошення головного рабина України Моше Реувена Асмана приїхав до України, писала BBC. Бернс відвідав звільнені від окупації міста Київської області та поспілкувався з релігійними лідерами.

Спершу він критично ставився до допомоги Україні, але згодом змінив позицію і тепер активно відстоює українські інтереси.

Більше про пастора – в інтерв'ю з ним.