Марк Бернс: «Те, що відбувається з РПЦ, нічим не відрізняється від того, що роблять терористи. Це потрібно висвітлювати в США»

Про те, як це працює зсередини, яку роль релігія відіграє у внутрішній і зовнішній політиці США, особливо з боку республіканців, ми поговорили з американським євангельским служителем і політиком Марком Бернсом, відомим в Україні як «пастор Трампа» .

Цей кейс – найвідоміший, але насправді їх багато. Останнім часом політична ситуація в Америці стрімко змінюється, і релігійні громади, що мають свої потужні представництва в політичних колах, відіграють все більш провідну роль. Так, Євангельські християни становлять найбільший електоральний блок в Америці. А католиків у США — близько 80 млн, це 22 % населення, але водночас це 28 % Конгресу і Сенату. Дві третини Верховного суду — католики.

До певного моменту роль так званої «духовної дипломатії» - на тлі традиційної – применьшувалася. А саме – до моменту, коли в питанні наданні Україні чергового пакету американської військової допомоги переломну роль відіграла лобістська кампанія, організована українськими баптистами у Штатах. Її кульмінація – зустріч спікера Джонсона з простим одеситом Сергієм Гайдаржи, який внаслідок чергової повітряної атаки росіян втратив дружину та чотирьохмісячного сина. Сам Джонсон потім згадував, що спілкування з українським братом по вірі справило на нього колосальне враження й змусило змінити свою позицію на користь виділення підтримки.

Фото: Зоряна Стельмах Пастор Марк Бернс

Давайте почнемо з дефініцій. В Україні вас часто називають «духівником» Дональда Трампа, хоча у вашій релігійній традиції такого поняття просто не існує. Як ви самі себе визначаєте?

Журнал Time назвав мене головним пастором президента Трампа. Він і сам кілька разів називав мене своїм пастором. Більшість людей кажуть духовний радник президента, тож "духовний радник президента" — це найбільш правильне визначення.

Президент Зеленський під час урочистостей до Дня незалежності України нагородив вас Орденом ІІІ ступеня, державною нагородою. Що це означає для вас?

Я з вдячністю і смиренністю приймаю цю нагороду, але не відчуваю, що справді її заслужив. Адже зараз помирає так багато людей, захищаючи свою батьківщину... Я не зробив нічого, порівняно з тими, хто перебуває на фронті, збиває дрони, захищає країну. Є діти, викрадені Росією, яких перепрограмовують.

У жодному разі не маю на увазі нічого поганого про рішення Президента вручити мені цю нагороду — я вдячний і зворушений, це велика честь, одна з найбільших у моєму житті. Ніколи б не подумав, що опинюся в ситуації, де мене вшанують так високо. Навіть сидіти поруч із Президентом під час сніданку чи вечері — це неймовірно.

Але, чесно кажучи, й провину я теж відчуваю. Бо нічого не зробив. Люди страждають. Справжні герої України страждають. А я сиджу тут, у гарній бібліотеці, і мене обурює, що досі немає припинення вогню від Путіна, що ми досі не змогли зупинити цієї війни.

Фото: скрин відео Президент Володимир Зеленський вручає держнагороду Марку Бернсу під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності 24 серпня 2025 року.

Не применшуйте свого вкладу, у вас є свої інструменти впливу, що дуже важливо для України. Давайте поговоримо про них — насамперед у релігійно-політичному аспекті. Яку роль зараз відіграє релігія у внутрішній і зовнішній політиці США, особливо з боку республіканців?

Надзвичайно сильну. Особливо для республіканців, консервативного боку, для правого крила в Америці. Євангельські християни становлять найбільший електоральний блок в Америці. Вони мають велику політичну силу. Тож релігія відіграє величезну роль у внутрішній політиці і у зовнішній — коли йдеться про країни, де свободу віросповідання обмежують.

Важливий момент. Бо одним із міфів було твердження, що в Україні немає свободи віросповідання.

Так, і я, як затятий республіканець і прихильник Трампа, спочатку виступав проти допомоги Україні, тому що мені втовкмачували брехню, що українці не дозволяють релігійної свободи.

Як ви зрозуміли, що це неправда і вас вводять в оману?

Приїхавши сюди. Це було очевидно.

Але не всі американці можуть приїхати в Україну. Як пояснити американському суспільству, що в Україні немає заборони на свободу віросповідання?

Моя перша зустріч тут була з близько 45 релігійними лідерами різних конфесій — юдеями, мусульманами, баптистами, євангелістами… Усі були представлені. І тоді я зрозумів: якщо є таке різноманіття, твердження про відсутність свободи віросповідання — брехня.

Фото: Facebook/ChiefRabbiUA Пастор Марк Бернс бере участь у міжконфесійному релігійному форумі в Києві.

Представників російської церкви, підозрюю, там не було?

Не було. Зараз я розумію чому. Як мені пояснили і надали докази, Російська православна церква є продовженням злочинної лінії Кремля. Я навіть у промові про це казав: не можна благословляти ракети, одночасно називаючи себе дитиною Божою. Це культ, використання Бога, щоб виправдати вбивства невинних людей, українців. Це неприйнятно.

І, власне, одна з цілей Володимира Путіна — встановити контроль через Російську православну церкву.

Так, серед вимог з його боку під час переговорів з Дональдом Трампом прозвучали «надання офіційного статусу російської мови» та «відновлення в правах російської церкви».

Він хоче ще більше контролю, тому що Україна дуже релігійна. А якщо контролюєш релігію — контролюєш людей. Українці не повинні цього дозволяти.

Наш закон забороняє діяльність російської церкви в країні, і УПЦ (МП) брехливо наполягає, що немає з нею зв’язку. Що з ними робити, чесно кажучи, не дуже зрозуміло. Тобто суди – само собою, але ж …

Треба використовувати засоби комунікації — інформувати суспільство. Коли Путін оголосив оці свої вимоги, я був першим, хто виступив проти. Потрібно, щоб люди були обізнані, потрібно запускати масові інформаційні кампанії в соцмережах, на телебаченні — пояснювати, які звірства вчинялися у тому числі руками Російської православної церкви.

Люди гинуть через брак знань, каже Біблія, тож я буду «вибухати» в кожному ефірі, соціальних мережах, на телебаченні, щоб усі знали, що робить Російська православна церква, пов'язана з Кремлем.

І щойно церква стає політичним інструментом, вона перестає бути церквою. Це просто ще одна політична зброя, яку використовує одна країна, яка намагається отримати контроль над іншою.

Тож, треба інформувати якомога більшу кількість людей.

Фото: Facebook/ChiefRabbiUA Пастор Марк Бернс відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку Київської області, де побачив наслідки російської агресії.

Парадоксально: Росія зруйнувала тут в Україні багато церков УПЦ (МП), але вони продовжують наголошувати, що не є російською церквою.

І це виклик. Як не позбавляти людей громадянських свобод і водночас захистити націю. У нас в Америці є служба внутрішньої безпеки. Я знаю, що щось схоже є й у вас. І що ми робимо — моніторимо. Ми не воюємо з ісламом, але в ісламській громаді є маленькі фашистські групи, які прикриваються релігією, щоб здійснювати терористичну діяльність в Америці.

Щодня служба внутрішньої безпеки ФБР виявляє та зупиняє інциденти з людьми, які ховаються за мирною вірою ісламу, щоб використовувати її для вбивств та руйнувань у західному суспільстві. Ми не оголошуємо війну ісламу. Ми не заважаємо людям сповідувати свою віру в Америці, але в нас є агенти по всій країні, завдання яких переконатися, що люди, за якими ми можемо стежити на основі їхньої попередньої діяльності, не планують нічого такого, що призведе до терористичних атак.

Фото: EPA/UPG

Повернімося до питання про американське суспільство. Як пояснити широким верствам простих американців, що в Україні свобода віросповідання не порушується? Ясно, вони не думають про це щодня, мають власні клопоти, але ж…

Комунікувати. Показувати, що святий отець Російської православної церкви благословляє ракети. Повідомлення про це я особисто отримував від росіян, мовляв, якщо вбиваєте українців, це дасть вам шлях до небес. Такі заяви перестають бути релігійними. Їх використання створює релігійних фанатиків, які послуговуються релігією як способом маніпулювати людьми задля досягнення своєї мети — тероризму. Для мене те, що відбувається в російській церкві, нічим не відрізняється від того, що відбувається з релігійними фанатиками в ісламській громаді.

Маніпулювати можна усіма релігіями. У 90-х християнин Тімоті Маквей в ім’я Ісуса підірвав будинок Федеральних служб в Оклахомі (колишній морський піхотинець з праворадикальними поглядами підігнав вантажівку із півтонною вибухової суміші під будинок і підірвав його, загинуло 168 людей, з них – 19 дітей з дитсадка, що був на першому поверсі. Свій злочин Маквей вважав актом опору урядові, котрий, мовляв, обмежує свободу і втручається в особисте життя людей. — С.К.). Девід Коріш у Вако, штат Техас, спалив до тла маєток разом з малими дітьми, які, по суті, вчинили самогубство в ім’я віри (загинули 76 людей, з них 25 дітей. — С.К.). Тому мова не лише про іслам. Біблія використовувалася для виправдання рабства, діяльності Ку-клукс-клану. Тож, маніпулювати можна будь-якою вірою.

Тож те, що відбувається з Російською православною церквою, нічим не відрізняється від того, що роблять терористи, і ці інциденти потрібно висвітлювати в Америці.

Фото: Зоряна Стельмах Пастор Марк Бернс

Чому я двічі запитала про важливість роз’яснення для рядових американців про відсутність будь-яких утисків у віросповіданні українців. Коли Конгрес голосував за виділення допомоги Україні, у Штатах активну кампанію щодо нібито утисків УПЦ (МП) розгорнув Роберт Амстердам, що стало вагомим аргументом проти України, на жаль.

В Україні немає утисків свободи віросповідання, і це кажу, бо знаходжуся тут. Президент (Дональд Трамп. — С.К.) називає мене своїм пітбулем. І я маю схильність бути прямолінійним, у мене немає часу намагатися бути дипломатичним, коли на кону стоїть правда.

Реальність така, що ніхто українців не утискає щодо їх віросповідання. Чому важливо доносити це до американців? Тому що це частина ваших переговорів. Потрібен публічний тиск американців на їхніх конгресменів, що допоможе в ухвалення законів щодо зовнішньої політики в Америці.

Чи будуть запроваджені вторинні санкції проти Росії? Ми повинні чинити такий тиск, який вплине на рішення президента Трампа. Звісно, це буде зрештою його рішення, але чи знає він, що українці вірять у свободу віросповідання і це є причиною, чому вони не хочуть мати російську церкву і російську мову як офіційні, бо вважають РПЦ шпигунською організацією, яка має на меті контролювати вільний український народ? Якщо президент чи громадськість Америки цього не знають, то президенту важко тиснути, тому що ми віримо у свободу віросповідання.

З цим мають справу навіть такі країни, як Корея, з якої я нещодавно повернуся. І Президент Лі зустрічався з Президентом Трампом у Білому домі. Не можу сказати всього, але моє перебування у Кореї мало відношення до релігійної свободи і переслідування кількох релігійних організацій. У Кореї був 0 % тероризму, зараз — 15 %. Тож, релігія та свобода віросповідання відіграють велику роль.

Фото: facebook/Mark Burns Дональд Трамп і Марк Бернс

Тому ми повинні переконатися, що Америка розуміє, що часткове обмеження Російської православної церкви відбувається не тому, що існує якась перешкода для людей сповідувати свою віру. А тому, що це російські агенти, які по суті є внутрішніми терористами, такими ККК (Ку-клукс-клан. — С.К.), партія «Чорних пантер», сплячі ісламські інституції в Америці.

У травні ви заявили: «Путін скоро дізнається, як все може погіршитись для Росії. Трамп хоче припинити війну, але Путін — воєнний злочинець, який відмовляється відступати». Коли це «скоро» настане?

Я вважаю, що Президент поставив по суті двосторонній ультиматум (наприкінці серпня. — С.К.) — дав йому (Путіну. — С.К.) два тижні, і це, по суті, кінець.

Президент відправив два атомні підводні човни з ядерною зброєю в регіон. Ми тероризуємо одного з наших стратегічних партнерів, Індію, за купівлю дешевої російської нафти. Збираємося ухвалити досить сильний законопроєкт у Сенаті США про запровадження вторинних санкцій щодо російської нафти, що по суті паралізує їхню економіку. Нафта становить близько 35 % їхнього ВВП. Це — їхній король. І вони на межі фінансового краху, про це говорять багато представників розвідувального товариства. Якщо це все правда, вони не можуть допустити запровадження вторинних санкцій. Я вірю, що в найближчі кілька тижнів ви побачите або мирну угоду, або Путін сяде за стіл переговорів.

Ви дійсно вірите у мирну угоду?

На сто відсотків.

Але чому ви думаєте, що Путін зупиниться зараз? Для нього ця війна — як релігія, це його ідея. Чому фанатик має зупинитися?

Не можна контролювати такого божевільного, як Путін. Ми не підбурювачі війни. Я не прагну війни. Я хочу миру. Як і президент Трамп.

Фото: EPA/UPG Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним на Алясці, 15 серпня 2025 року.

Ніхто не хоче війни.

Деякі люди хочуть. Дійсно хочуть.

Я мала на увазі, ніхто, крім Путіна.

Ми не хочемо війни, але ми готові зробити все можливе, щоб її зупинити. Чотири місяці тому у вас не було такої підтримки від НАТО, від європейських партнерів.

Тому підтримка Америки така важлива зараз, про це говорить і Президент Зеленський. Понад 30 країн об'єдналися в проукраїнську коаліцію, вони шукають підтримки Сполучених Штатів, тож лідерська позиція Америки конче потрібна.

Я розумію важливість Америки. І Президент розуміє. Але так само він розуміє силу та міць Європи та європейських лідерів. І грошей, зброї, солдатів, які вони мають у своєму розпорядженні.

Так, Америка на 100 % підтримує Україну. Саме тому Президент Трамп провів історичну зустріч в Овальному кабінеті — зібрав європейських лідерів за стіл переговорів. І ця розмова стосувалася того, що ми повинні зробити — ми, не лише Сполучені Штати Америки, але ми як група навколо України, нашого брата, нашої сестринської країни — що ми повинні зробити, щоб підтримати Україну в протистоянні з тиранією. І ви починаєте бачити, що це реалізується.

Я вважаю благословенням, що Україна не сама, бо це непросто. Але президент хотів, щоб люди знали: він підтримує Україну. Він з Україною. І намагається всіма силами запобігти Третій світовій війні. Це цілком можливо. Ніхто не знає стану стабільності Володимира Путіна, а він має ядерну зброю.

Думаю, ядерна зброя не є аргументом у цій ситуації.

Ви так думаєте?

Фото: Зоряна Стельмах Марк Бернс і Соня Кошкіна

Думаю, що так. Останнє запитання: чи порадите ви пану Трампу відвідати Україну найближчим часом? Президент Зеленський запрошував його вже не знаю скільки разів.

Безумовно. Я вже порадив.

Але, чесно кажучи, Президента не потрібно переконувати більше, ніж його вже переконують. Навряд чи його візит в Україну на щось вплине. А що вплине — так це те, що Путін сяде за стіл переговорів. А якщо не сяде — ми продовжимо озброювати Україну в небі і на землі. У вас буде зброя, щоб збивати дрони; ще потужніші дрони, щоб атакувати ворога. Ви почнете бомбардувати серйозними бомбами у відповідь на їх обстріли. Зрештою, Путін захоче сісти за стіл переговорів.

Як думаєте, візит Дональда Трампа станеться до чи після нашої перемоги?

Я не можу говорити за Президента, він дуже непередбачуваний. Ніколи не знаєш напевне. Що я можу сказати: генерал Келлог тут, я тут, близькі до Президента люди, і це знак для українського народу. Хоча спершу, нагадаю, я був проти підтримки України.

Зараз опитування показує, що все більше республіканців підтримують Україну. Це вже не питання демократів. Це 100 % визнання того, що Володимир Путін — зло і він не збирається зупинятися на Україні. Він збирається атакувати Молдову і ще дві держави, які можуть активувати 5 статтю (НАТО. — С.К.). Ми у стані війни на вищому рівні. Тож, або ми зупинимо Володимира Путіна на кордоні України, або нам доведеться зупиняти його в якійсь іншій країні. Та краще зупинити його зараз.