Російський дрон атакував працівників газової служби на Сумщині

На момент обстрілу газовики ліквідовували наслідки попередньої атаки.

Російський дрон атакував працівників газової служби на Сумщині
Фото: Сергій Корецький

Російський дрон атакував працівників газової служби у Сумській області під час ліквідації наслідків  обстрілу РФ.

Про це повідомляє директор НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Росіяни атакували наших газовиків на Сумщині. Аварійна бригада приїхала на виклик після чергового російського авіаудару в одне з сіл, щоб локалізувати пошкодження в газових мережах", – ідеться у повідомленні.

Атаку здійснили вже під час аварійних робіт, ворог направив дрон у службове авто газовиків. Авто було знищене. Обійшлося без жертв.

"Навіть в таких складних умовах прифронтових регіонів наші колеги працюють в посиленому режимі. Адже у більшості населених пунктів газ — це єдина можливість приготувати їжу, підігріти воду чи обігріти оселю", – наголосив Корецький.
Теми: , , ,
﻿
