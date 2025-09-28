Через обстріли РФ на Миколаївщині відомо про двох поранених

На Миколаївщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів поранені 47-річна жінка та 18-річний хлопець.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора ворог 12 разів атакував FPV-дронами Очаків та прибережну зону Очаківської громади. Внаслідок обстрілів поранено 47-річну жінку та 18-річного хлопця, їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих стабільний, середньої важкості. Також пошкоджено приватний будинок", — ідеться у повідомленні.

Крім того, уночі ворог спрямував на місто Очаків понад десяток БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки пошкоджено рекреаційну інфраструктуру. Виникли пожежі, пошкоджено будівлі баз відпочинку. Без постраждалих.

Також РФ двічі атакувала FPV-дронами та завдала артилерійського удару по Куцурубській громаді. Увечері ворог завдав удару, попередньо з РСЗВ, по Галицинівській громаді.

За межами с. Лимани через російський обстріл виникла пожежа на відкритій місцевості. Постраждалих немає.