Війна

Генштаб: Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ

У місті проводяться активні контрдиверсійні заходи. 

Фото: Суспільне Харків

Місто Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем Збройних сил України.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил майор Андрій Ковальов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних сил України проти російських окупантів. В самому місті Куп’янську - зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи", - наголосив речник.

Ковальов зазначив, що вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів ЗСУ. 

  • Раніше очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що ситуація в Куп'янську критична. Місто повністю закрите для будь-яких служб. Там триває контрдиверсійна операція
  • Ворог активно намагається проникнути у Куп’янськ диверсійно-розвідувальними групами чисельністю 2–5 осіб. 
