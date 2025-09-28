Генштаб: Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ

Місто Куп’янськ Харківської області перебуває під контролем Збройних сил України.
Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил майор Андрій Ковальов, передає "Інтерфакс-Україна".
"На півночі міста тривають пошуково - ударні дії Збройних сил України проти російських окупантів. В самому місті Куп’янську - зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи", - наголосив речник.
Ковальов зазначив, що вʼїзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів ЗСУ.
- Раніше очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів, що ситуація в Куп'янську критична. Місто повністю закрите для будь-яких служб. Там триває контрдиверсійна операція.
- Ворог активно намагається проникнути у Куп’янськ диверсійно-розвідувальними групами чисельністю 2–5 осіб.