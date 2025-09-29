Сили оборони: ворог стягує штурмові групи до Малої Токмачки

Росіяни, ймовірно, намагаються відновити штурмові дії на цьому відтинку Запоріжжя.

Російські війська перекинули додатковий особовий склад штурмових груп на передові позиції поблизу населеного пункту Мала Токмачка, що неподалік Оріхова на Запоріжжі.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі Укрінформу.

"Ми очікуємо, що тут також відновляться штурмові дії і спроби ворога захопити цей населений пункт (Мала Токмачка. – Ред.)", – зазначив Волошин.

За його словами, окупанти вже почали проявляти активність на цій ділянці фронту.

"Противник розпочав активність біля населених пунктів Новоандріївка та Новоданилівка. Також щодня тут (російські війська. – Ред.) проводять штурмові дії на наші позиції, проте успіху не мають", – повідомив речник.

Він додав, що протягом минулого тижня у зоні відповідальності Сил оборони півдня зафіксували близько 50 штурмових дій, більшість з яких припала на Оріхівський напрямок.

Також активізувалися бої на Гуляйпільському напрямку.

"За декілька останніх днів ворог відновив свою штурмову активність на Гуляйпільському напрямку, де зі сходу намагається штурмувати українські позиції в районі населеного пункту Полтавка", – розповів Волошин.

Водночас, за його словами, окупанти продовжують наступальні дії і в районі Кам’янського, Плавнів та Приморського.

"Також (ворог. – Ред.) продовжує штурмові дії на ділянці фронту, де розташовані населені пункти Кам'янське, Плавні і Приморське. Тут він завдає масованого удару по наших позиціях, які фактично зруйновані, і знищені майже всі укриття", – підсумував речник.