Генштаб: росіяни продовжують штурмові дії на Покровському напрямку. Бої тривають

Від початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 75. Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждав населений пункт Зарічне Сумської області.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 13 боєзіткнень, три з яких тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши чотири керовані авіабомби, а також здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Дробишеве, Шандриголове, Торське. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивають спробу противника просунутись уперед у бік населеного пункту Ямпіль.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони успішно відбили всі десять ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Дачне. Дотепер бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районах населених пунктів Грушівське, Олексіївка, Запорізьке, Березове, Новомиколаївка та у бік Новопавлівки й Новогригорівки. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали населені пункти Новопавлівка та Залізничне.

На Оріхівському, Краматорському і Куп’янському напрямках з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми. Авіація ворога вдарила в районі населеного пункту Одрадокам’янка.