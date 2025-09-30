Через дронову атаку на Київщині постраждала жінка

У області пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

У ніч на 30 вересня російські війська атакували Київську область. Постраждала жінка. Є ушкодження.

Про це розповіли у ОВА.

"Чергова нічна ворожа атака дронами на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Всю необхідну медичну допомогу їй надали на місці.

Пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.