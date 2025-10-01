"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Чернігівщині, пошкоджену обстрілами

"Укрзалізниця" на своїй сторінці у Telegram повідомила про завершення ремонтних робіт на ніжинському напрямку у Чернігівській області, де контактна мережа була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.

Два поїзди змогли розпочати рух до Києва з Шостки та Сум із затримками від трохи більше 2 до понад 6 годин відповідно.

Через необхідність пересадки пасажирів сумських рейсів не вирушать вчасно два потяги зі столиці: №105/106 Київ - Одеса та №97/98 Київ - Ковель.