На Донеччині росіяни поцілили FPV-дроном по автівці, є поранені

Поранень зазнав 47-річний водій.

На Донеччині росіяни поцілили FPV-дроном по автівці, є поранені
Фото: прокуратура Сумської області

Російські війська FPV-дроном атакували цивільне авто у Донецькій області. Внаслідок цього поранений водій.

Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини, пише Суспільне.

"Зранку російські війська атакували селище Олексієво-Дружківку. Засіб ураження поцілив по автівці, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження 47-річний водій транспортного засобу. У нього діагностували осколкові поранення та мінно-вибухову травму",— зазначила речниця.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — воєнний злочин.
﻿
