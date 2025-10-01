На Донеччині росіяни поцілили FPV-дроном по автівці, є поранені

Російські війська FPV-дроном атакували цивільне авто у Донецькій області. Внаслідок цього поранений водій.

Про це повідомила речниця прокуратури Донеччини, пише Суспільне.

"Зранку російські війська атакували селище Олексієво-Дружківку. Засіб ураження поцілив по автівці, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження 47-річний водій транспортного засобу. У нього діагностували осколкові поранення та мінно-вибухову травму",— зазначила речниця.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — воєнний злочин.