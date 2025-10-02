У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Голова бюджетного комітету Ради: затримок виплат військовим з 1 листопада не буде

Роксолана Підласа запевняє, що затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Голова бюджетного комітету Ради: затримок виплат військовим з 1 листопада не буде
Роксала Підласа
Фото: facebook/Roksolana Pidlasa

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що затримок виплат військовим з 1 листопада не буде. 

Про це вона написала у “Фейсбуці”. 

“Затримок виплат військовим НЕ може бути. Наша розмова з Юрієм Дощатовим і Ростиславом Шапошніковим для РБК-Україна стала популярною за кілька годин”, – написала Підласа.

Зазначимо, що у цьому інтерв’ю голова бюджетного комітету, серед іншого, повідомила, що з 1 листопада грошей для виплат військовим недостатньо.

Роксолана Підласа у дописі у “Фейсбуці” навела ключові моменти щодо змін до Бюджету-2025 з цієї розмови:

  • Є потреба збільшити видатки державного бюджету на оборону на суму близько 300 млрд грн.
  • Мінфін готує законопроєкт і зареєструє його в перших числах жовтня.
  • Ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби. (Як зазначає Роксолана Підласа: прогноз дуже оптимістичний).
  • Законопроєкт треба проголосувати в цілому до 1 листопада.
  • Затримок виплат військовим бути НЕ може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП.
﻿
