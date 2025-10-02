Голова бюджетного комітету Ради: затримок виплат військовим з 1 листопада не буде

Роксолана Підласа запевняє, що затримок виплат військовим бути не може і не буде, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що затримок виплат військовим з 1 листопада не буде.

Про це вона написала у “Фейсбуці”.

“Затримок виплат військовим НЕ може бути. Наша розмова з Юрієм Дощатовим і Ростиславом Шапошніковим для РБК-Україна стала популярною за кілька годин”, – написала Підласа.

Зазначимо, що у цьому інтерв’ю голова бюджетного комітету, серед іншого, повідомила, що з 1 листопада грошей для виплат військовим недостатньо.

Роксолана Підласа у дописі у “Фейсбуці” навела ключові моменти щодо змін до Бюджету-2025 з цієї розмови: