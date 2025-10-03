Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
На кордоні із Румунією затримали чоловіків, кожен із яких мав заплатити по $7500 за втечу з України

Організував схему мешканець Буковини.

На кордоні із Румунією затримали чоловіків, кожен із яких мав заплатити по $7500 за втечу з України
Затримані чоловіки
Фото: ДПСУ

На кордоні із Румунією затримали групу чоловіків, які автомобілем діставлася до держрубежу, а потім планували нелегально перетнути його.

"Офіцери оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про підготовку групового порушення державного кордону на одній з гірських ділянок. Місцевий житель через месенджер пропонував переправлення до Румунії в обхід пунктів пропуску", – розповіли у ДПСУ. 

Зібравши групу, організатор на власному автомобілі повіз своїх клієнтів до кордону. На околиці одного з населених пунктів прикордоння правоохоронці зупинили автомобіль. Зрозумівши, що загрожує затримання, водій намагався втекти, однак прикордонники заблокували автомобіль та затримали всіх, хто перебував у ньому.

Затримані чоловіки
Фото: ДПСУ
Затримані чоловіки

Виявилося, що четверо жителів Івано-Франківської, Чернівецької та Дніпропетровської областей за нелегальний перехід до Румунії мали заплатити по 7,5 тисячі євро.

Відносно них складені протоколи про адміністративне правопорушення.

А організатора схеми затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
﻿
