На Закарпатті ДБР заблокувало схеми нелегального виїзду з України

Вартість "послуг" коливалася від 3 до 5 тисяч доларів США з особи.

Державне бюро розслідувань повідомило, що заблокувало у Закарпатській області декілька каналів для нелегального виїзду чоловіків з України.

Як зазначили у ДБР, спільно з СБУ та ВБ Держприкордонслужби вони викрили на Закарпатті двох інспекторів-прикордонників, які планували налагодити схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Обидва діяли "автономно" на різних ділянках відповідальності.

Зазначається, що ділки через посередників пропонували замовникам за гроші інформацію про "безпечні маршрути", місця розташування прикордонних нарядів та систему охорони кордону. Вартість такої "послуги" коливалася від 3 до 5 тисяч доларів США з особи.

Один з інспекторів демонстрував "клієнтам" на електронних картах можливі шляхи обходу пунктів пропуску, обіцяючи "безперешкодний рух" у своїй зоні контролю. Інший – домовлявся про передачу даних, які дозволяли уникати патрулів та посилених нарядів.

За попередніми даними, у вересні цього року щонайменше два військовозобов’язані незаконно перетнули кордон за допомогою інспекторів.

Правоохоронці затримали фігурантів після отримання через посередників частини хабаря по 3 тисячі доларів США кожен. У разі успішної реалізації вони планували налагодити схему на постійній основі.

Військовослужбовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон та одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкції статей передбачають позбавлення волі до 9 років.

Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває. Перевіряють факти можливої причетності до цієї схеми інших посадових осіб, а також інші епізоди.