Росіяни вбили на Херсонщині одну людину, і ще чотирьох – поранили

Окупанти понівечили в області церкву, адмінбудівлю, музей, приватний автомобіль та газогін.

Упродовж минулої доби російські війська вбили на Херсонщині одну людину. Четверо – поранені.

Як розповів начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Благовіщенське, Зимівник, Садове, Білозерка, Ромашкове, Томина Балка, Кізомис, Велетенське, Дніпровське, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Берислав, Червоний Маяк, Львове, Бургунка, Одрадокам'янка, Тягинка, Золота Балка, Костирка, Осокорівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 16 приватних будинків.

Також окупанти понівечили церкву, адмінбудівлю, музей, приватний автомобіль та газогін. Виток газу перекрили, загроз та пожеж наразі немає.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 3 "Shahed-131/136".