Чотири країни ЄС витратили на російський газ більше, ніж на допомогу Україні

Організація Greenpeace оприлюднила дослідження щодо залежності Європи від скрапленого газу, який постачається з Росії та Сполучених Штатів.

Виявилося, що упродовж повномасштабної війни чотири країни Євросоюзу заплатили за російський газ більше коштів, ніж витратили на допомогу Україні. Йдеться про Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди.

Разом вони розрахувалися за російське блакитне паливо на суму понад 34 мільярди євро. Натомість Україна за той же час отримала від них бюджетної допомоги лише на 21 мільярд.

Завдяки поставкам у Європу компанія "Ямал СПГ", що є головним експортером, поповнила бюджет країни-агресора на 8 мільярдів євро. Цих грошей вистачить, щоб купити російській армії майже 9,5 мільйонів артилерійських снарядів або 270 тисяч ударних дронів типу "шахед" чи 2658 танків.

Імпорт скрапленого газу у першому півріччі 2025 року у Європі становив 12,8 мільярда кубометрів, що на 67% більше, ніж було в останньому "мирному" 2021 році.