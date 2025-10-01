“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Суспільство

Чотири країни ЄС витратили на російський газ більше, ніж на допомогу Україні

Забезпечили країні-агресору понад 8 мільярдів євро у вигляді податків.

Танкер розвантажує скраплений природний газ у порту
Фото: Jens Schott Knudsen

Організація Greenpeace оприлюднила дослідження щодо залежності Європи від скрапленого газу, який постачається з Росії та Сполучених Штатів.

Виявилося, що упродовж повномасштабної війни чотири країни Євросоюзу заплатили за російський газ більше коштів, ніж витратили на допомогу Україні. Йдеться про Францію, Бельгію, Іспанію та Нідерланди.

Разом вони розрахувалися за російське блакитне паливо на суму понад 34 мільярди євро. Натомість Україна за той же час отримала від них бюджетної допомоги лише на 21 мільярд. 

Завдяки поставкам у Європу компанія "Ямал СПГ", що є головним експортером, поповнила бюджет країни-агресора на 8 мільярдів євро. Цих грошей вистачить, щоб купити російській армії майже 9,5 мільйонів артилерійських снарядів або 270 тисяч ударних дронів типу "шахед" чи 2658 танків.

Імпорт скрапленого газу у першому півріччі 2025 року у Європі становив 12,8 мільярда кубометрів, що на 67% більше, ніж було в останньому "мирному" 2021 році.
