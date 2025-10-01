У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
На Чернігівщині вводять графік погодинних відключень електроенергії

Це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах. 

На Чернігівщині вводять графік погодинних відключень електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Укренерго

Масований удар російських окупаційних військ спричинив системну аварію в мережі, що призвело до відключення одразу 307 тис. споживачів у кількох районах Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба “Чернігівобленерго”.

“На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ)”, - йдеться у повідомленні. 

Діяти ГВП буде з 20:00 1 жовтня.

У “Чернігівобленерго” повідомили, що задіяні у графіку будуть одразу чотири черги, три години споживачі будуть зі світлом, шість - без світла.

Енергетики наголосили, що це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах. 

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Перелік адрес, які внесені до груп відключень електроенергії, міститься за посиланням https://chernihivoblenergo.com.ua/.../Grafik_obmezhen.pdf

Чорнобильська АЕС опинилась у блекауті через удар Росії по Славутичу - без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент.
