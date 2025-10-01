На Чернігівщині вводять графік погодинних відключень електроенергії

Це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах.

Масований удар російських окупаційних військ спричинив системну аварію в мережі, що призвело до відключення одразу 307 тис. споживачів у кількох районах Чернігівської області.

Про це повідомила пресслужба “Чернігівобленерго”.

“На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – введення Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ)”, - йдеться у повідомленні.

Діяти ГВП буде з 20:00 1 жовтня.

У “Чернігівобленерго” повідомили, що задіяні у графіку будуть одразу чотири черги, три години споживачі будуть зі світлом, шість - без світла.

Енергетики наголосили, що це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах.

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot

Перелік адрес, які внесені до груп відключень електроенергії, міститься за посиланням https://chernihivoblenergo.com.ua/.../Grafik_obmezhen.pdf

