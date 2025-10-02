Проректор харківського вишу організував ухилянтську схему через фіктивне студентство

Служба безпеки затримала проректора одного з харківських університетів, який організував ухилянтську схему через фіктивне зарахування студентів.

Про це повідомила Служба безпеки.

Йдеться про 46-річного проректора, позафракційного депутата Харківської обласної ради, обраного від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ".

Посадовець разом із двома спільниками - колегами з іншого навчального закладу - впродовж 2024 року оформлювали документи для "студентів" та вносили неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. На підставі довідок ухилянтам незаконно оформлювали відстрочку від мобілізації. При цьому жоден із "студентів" навчання не проходив, заняття не відвідував і заліки з іспитами не здавав.

У межах кримінального провадження задокументовано щонайменше 7 епізодів оформлення "студентів" призовного віку.

Співробітники СБУ провели 36 обшуків у Харкові за місцями роботи та мешкання фігурантів. Вилучено документальні матеріали, чорнові записи та мобільні телефони з доказами їхньої протиправної діяльності.

"За результатами слідчих дій організатора протиправної схеми – проректора, а також двох його спільників затримано. Додатково встановлено, що проректор продовжує підтримувати контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій і активними учасниками так званої «харківської весни» 2014 року, які втекли до Росії. Крім того, він планував переїхати до Москви та вже підшукував там нерухомість вартістю близько півмільйона доларів США", - зазначили в СБУ.

Слідчі повідомили усім трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників протиправної схеми. А також вирішується питання щодо скасування незаконно наданої відстрочки від мобілізації чоловікам, які скористалися схемою.