На Сумщині росіяни атакували безпілотником людей біля магазину, є поранені

Російський БпЛА атакував цивільних людей у місті Середина-Буда Сумської області. Унаслідок атаки четверо поранених.
Про це повідомляє прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 3 жовтня близько 10:00 год ворог з безпілотника скинув вибухівку на цивільних людей, які зібрались біля магазину в м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.
Унаслідок атаки окупантів поранено чотирьох цивільних.
- Також, за інформацією начальника Сумської ОВА, 8-річна дитина та двоє дорослих постраждали внаслідок ворожої атаки в Андріяшівській громаді.