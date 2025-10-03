На Сумщині росіяни атакували безпілотником людей біля магазину, є поранені

Російський БпЛА атакував цивільних людей у місті Середина-Буда Сумської області. Унаслідок атаки четверо поранених.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 3 жовтня близько 10:00 год ворог з безпілотника скинув вибухівку на цивільних людей, які зібрались біля магазину в м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

Унаслідок атаки окупантів поранено чотирьох цивільних.