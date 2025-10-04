У Харкові залишили в силі вирок російському агенту - 15 років ув’язнення

Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок жителеві Харківщини, якого засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, офіційно безробітний потрапив на гачок головного управління російського Генштабу не пізніше серпня 2024 року. Ворожий спецслужбіст вийшов на українця через антиукраїнські дописи у Telegram-чатах і запропонував співпрацю.

Зрадник збирав інформацію про місця дислокації, переміщення особового складу і техніки Сил оборони на території Харкова та області. Він передавав ці дані своєму куратору у вигляді повідомлень із координатами та позначками на мапах. Отримані відомості ворог використовував для планування прицільних атак по регіону.

Щоб уникнути викриття, чоловік періодично видаляв листування з куратором, однак правоохоронці викрили його. Під час обшуку у зловмисника вилучили телефон із доказами протиправної діяльності. Суд він очікував під вартою.

Попри апеляцію сторони захисту, яка вимагала зменшити строк покарання, колегія суддів погодилася з позицією прокуратури. Ухвала апеляційної інстанції набрала законної сили.