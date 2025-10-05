Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Головне за ніч та ранок неділі, 5 жовтня: масована ворожа атака, загиблі й руйнування на Львівщині, авіаудар по Слов’янську

Нічна повітряна атака, 188 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, удари по енергетичній інфраструктурі України.

Фото: ДСНС Львівщини

Уночі і на світанку 5 жовтня армія Росії влаштувала чергову масовану атаку.

Вона почалася з дронів і продовжилася ракетами. За повідомленнями Повітряних сил, ракети тримали курс зокрема на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Рівненську.

Були попередження про балістичну загрозу і для Житомирської, Одеської областей та Києва.

За інформацією президента, загалом ворог випустив понад 50 ракет і близько 500 дронів.

За інформацією ДСНС України, на Львівщині унаслідок російської атаки 4 людей загинули. В ОВА уточнили, що ще 6 постраждали. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

Загинула родина з чотирьох людей в Лапаївці, повідомила прокуратура області.

"На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці. Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах", – йдеться в повідомленні.

В обласному центрі пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

Більше інформації про наслідки ворожої атаки у Львові та в інших містах – у нашій новині.

На Івано-Франківщині Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури, поранено людину.

Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 188 боїв, найважчим залишається Покровський напрямок (60 боєзіткнень).

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 870 російських окупантів, 4 ворожі танки, 18 артилерійських систем та 320 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали 1 115 250 одиниць.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російські окупанти скинули авіабомби на багатоповерхівку у Слов'янську. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них – 13-річний хлопчик.

"Вчора, приблизно о 22:40, наше місто зазнало чергового ворожого обстрілу. Приліт трьох КАБ у центральну частину. Два влучання у девʼятиповерхівку на вул Центральній, 22 і одне влучання у школу мистецтв", — повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини, інформує Міненергетики.

На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над мінімізацією обмежень та відновленням електропостачання.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
