Головне за ніч та ранок неділі, 5 жовтня: масована ворожа атака, загиблі й руйнування на Львівщині, авіаудар по Слов’янську

Нічна повітряна атака, 188 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, удари по енергетичній інфраструктурі України.

Уночі і на світанку 5 жовтня армія Росії влаштувала чергову масовану атаку.

Вона почалася з дронів і продовжилася ракетами. За повідомленнями Повітряних сил, ракети тримали курс зокрема на західні області: Львівську, Івано-Франківську, Рівненську.

Були попередження про балістичну загрозу і для Житомирської, Одеської областей та Києва.

За інформацією президента, загалом ворог випустив понад 50 ракет і близько 500 дронів.

За інформацією ДСНС України, на Львівщині унаслідок російської атаки 4 людей загинули. В ОВА уточнили, що ще 6 постраждали. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

Загинула родина з чотирьох людей в Лапаївці, повідомила прокуратура області.

"На місці удару загинула родина з 4 осіб, серед яких – 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці. Також на території Львова та області зафіксовано низку влучань по промислових і енергетичних об’єктах", – йдеться в повідомленні.

В обласному центрі пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

На Івано-Франківщині Росія атакувала об’єкти критичної інфраструктури, поранено людину.

Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 188 боїв, найважчим залишається Покровський напрямок (60 боєзіткнень).

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 870 російських окупантів, 4 ворожі танки, 18 артилерійських систем та 320 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно склали 1 115 250 одиниць.

Російські окупанти скинули авіабомби на багатоповерхівку у Слов'янську. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них – 13-річний хлопчик.

"Вчора, приблизно о 22:40, наше місто зазнало чергового ворожого обстрілу. Приліт трьох КАБ у центральну частину. Два влучання у девʼятиповерхівку на вул Центральній, 22 і одне влучання у школу мистецтв", — повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

У ніч на 5 жовтня РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України: знеструмлено Запоріжжя та райони Чернігівщини й Сумщини, інформує Міненергетики.

На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над мінімізацією обмежень та відновленням електропостачання.

