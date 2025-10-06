Україна на місяць виготовляє вже 40 САУ "Богдана": вдвічі більше, ніж рік тому

“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна на місяць виготовляє вже 40 САУ "Богдана": вдвічі більше, ніж рік тому

Президент озвучив кількість на Форумі оборонних індустрій. 

Україна на місяць виготовляє вже 40 САУ "Богдана": вдвічі більше, ніж рік тому
СБУ Богдана
Фото: Новинарня

В Україні 6 жовтня відкрили третій Форум оборонних індустрій. Участь у відкритті взяли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф. 

Зеленський під час виступу сказав, що за час повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості зріс у десятки разів. Потенціал у виробництві тільки дронів і ракет складе $35 млрд. 

"Ми змогли швидко і якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії. Тільки наших «Богдан» ми виробляємо 40 на місяць. Це серйозний результат", – сказав він.

Також Україна виготовила торік 2,4 млн мінометних і артилерійських боєприпасів різного калібру. 

"Українці, безперечно, перші в Європі в виробництві і застосуванні морських дронів. Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією, дозволили повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідним для стійкості нашої держави та захисту наших міст: Одеси і інших", – сказав президент. 

Ніколи український захист не був таким далекобійним, вважає президент. Разом з інструментами від партнерів можна розраховувати на надійні і достатні гарантії безпеки після війни. 

"Будемо відповідати Росії на кожен удар", – запевнив він. 

Українські ударні дрони "Лютий", Firepoint, "Бобер" та інші працюють, додав президент. На фронті вже близько 40 % усієї зброї є українською. 

Водночас є над чим працювати: покращувати збираються виробництво дронів-перехоплювачів і балістики.

"Ми не раз застосовували «Нептуни» – наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", – додав Володимир Зеленський.

Своя ефективна балістика – це одна з гарантій безпеки, вважає він.

  • Станом на жовтень 2024-го, тобто рік тому, Україна виготовляла вдвічі меншу кількість САУ "Богдана" на місяць: 20 одиниць. 
  • СБУ "Богдана" – це українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі. Перша українська САУ, розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм. У квітні 2024 президент говорив, що на місяць вдалося виготовити десять таких САУ, а в травні кількість мала би бути ще більшою.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies