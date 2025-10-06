Україна на місяць виготовляє вже 40 САУ "Богдана": вдвічі більше, ніж рік тому

В Україні 6 жовтня відкрили третій Форум оборонних індустрій. Участь у відкритті взяли президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

Зеленський під час виступу сказав, що за час повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості зріс у десятки разів. Потенціал у виробництві тільки дронів і ракет складе $35 млрд.

"Ми змогли швидко і якісно налагодити виробництво вітчизняної артилерії. Тільки наших «Богдан» ми виробляємо 40 на місяць. Це серйозний результат", – сказав він.

Також Україна виготовила торік 2,4 млн мінометних і артилерійських боєприпасів різного калібру.

"Українці, безперечно, перші в Європі в виробництві і застосуванні морських дронів. Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією, дозволили повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідним для стійкості нашої держави та захисту наших міст: Одеси і інших", – сказав президент.

Ніколи український захист не був таким далекобійним, вважає президент. Разом з інструментами від партнерів можна розраховувати на надійні і достатні гарантії безпеки після війни.

"Будемо відповідати Росії на кожен удар", – запевнив він.

Українські ударні дрони "Лютий", Firepoint, "Бобер" та інші працюють, додав президент. На фронті вже близько 40 % усієї зброї є українською.

Водночас є над чим працювати: покращувати збираються виробництво дронів-перехоплювачів і балістики.



"Ми не раз застосовували «Нептуни» – наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", – додав Володимир Зеленський.

Своя ефективна балістика – це одна з гарантій безпеки, вважає він.