Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Чернігівщині росіяни пошкодили елеватор, де зберігалося зерно

Ворог атакував два райони області.

На Чернігівщині росіяни пошкодили елеватор, де зберігалося зерно
Наслідки російської атаки
Фото: ДСНС

Росіяни вчергове атакували Чернігівську область. Зокрема пошкодили елеватор, де зберігалося зерно, влучили у будинок та об'єкти інфраструктури.

Про це розповіли у ДСНС. 

У Прилуцькому районі зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури.

У Новгород-Сіверському російські БпЛА пошкодили елеватор, де зберігалося зерно. В іншому населеному пункті цього ж району зафіксоване влучання у житловий будинок.

Рятувальники ДСНС Чернігівщини оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів, та не допустили їх поширення.

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки
Фото: ДСНС
Рятувальник ліквідовує наслідки атаки

  • У ніч на 6 жовтня росіяни атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. 
  • Перед цим РФ атакувала одразу кілька важливих об'єктів електропостачання на Чернігівщині.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies