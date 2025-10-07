На Чернігівщині росіяни пошкодили елеватор, де зберігалося зерно

Росіяни вчергове атакували Чернігівську область. Зокрема пошкодили елеватор, де зберігалося зерно, влучили у будинок та об'єкти інфраструктури.

Про це розповіли у ДСНС.

У Прилуцькому районі зафіксовані влучання по об’єктах інфраструктури.

У Новгород-Сіверському російські БпЛА пошкодили елеватор, де зберігалося зерно. В іншому населеному пункті цього ж району зафіксоване влучання у житловий будинок.

Рятувальники ДСНС Чернігівщини оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів, та не допустили їх поширення.

Фото: ДСНС Рятувальник ліквідовує наслідки атаки